البنتاجون يكشف عن إرسال أسلحة خطيرة إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل المزيد من الأسلحة لإسرائيل بما في ذلك ذخائر للقبة الحديدية وصواريخ دقيقة.

كما أكد مسؤول في البنتاجون، أن “حاملة طائرات وصلت إلى الشرق الأوسط وكذلك مقاتلات إف-35”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إنه لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية لتنفيذ عمليات على الأرض في إسرائيل.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيربي: “لا توجد نية أو خطة لنشر قوات أمريكية على الأرض في إسرائيل، ولا توجد رغبة لدى الإسرائيليين في تحقيق هذه النتيجة”.

وأضاف: “لقد أوضح الإسرائيليون تمامًا أنهم لا يريدون وجود قوات أجنبية على أراضيهم، وأنهم يريدون تنفيذ هذه العمليات بأنفسهم، ولهم كل الحق في الرغبة في القيام بذلك”.