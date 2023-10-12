عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يكشف عن إرسال أسلحة خطيرة إلى إسرائيل

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل المزيد من الأسلحة لإسرائيل بما في ذلك ذخائر للقبة الحديدية وصواريخ دقيقة.

كما أكد مسؤول في البنتاجون، أن “حاملة طائرات وصلت إلى الشرق الأوسط وكذلك مقاتلات إف-35”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إنه لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية لتنفيذ عمليات على الأرض في إسرائيل.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيربي: “لا توجد نية أو خطة لنشر قوات أمريكية على الأرض في إسرائيل، ولا توجد رغبة لدى الإسرائيليين في تحقيق هذه النتيجة”.

أمريكا تكشف حقيقة إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل

وسائل إعلام عبرية : حماس فاجأت إسرائيل بأسلحة غير مألوفة

وأضاف: “لقد أوضح الإسرائيليون تمامًا أنهم لا يريدون وجود قوات أجنبية على أراضيهم، وأنهم يريدون تنفيذ هذه العمليات بأنفسهم، ولهم كل الحق في الرغبة في القيام بذلك”.

الولايات المتحدة إسرائيل البنتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الأردن بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه إلى مصر

لبحث القضايا الإقليمية .. وزير خارجية تركيا يزور مصر غدا

فلسطين حرة.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بفظائع الاحتلال بالغاز المسيل

أمريكا تكشف حقيقة إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل

بيان عاجل من روسيا بشان العدوان الإسرائيلي على مطارات سوريا

كل الخيارات مطروحة.. إعلان مقلق من أمريكا بشأن الأسرى لدى حماس

صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

الكنيست الإسرائيلي يقر تشكيل حكومة وحدة طارئة

ترشيحاتنا

إنعاش قلب.. الاحتلال يحتجز سيارة إسعاف بداخلها إصابة خطيرة في قلقلية

وظائف خالية للشباب في وزارتين.. الحق قدم

مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2023.. الفراعنة يصطدمون بغانا

تفاقم الوضع في إسرائيل.. منظمة التجارة العالمية تحذر من كارثة كبيرة

الخارجية الأمريكية: القيادة المصرية تتخذ المناسب تجاه الأحداث بين إسرائيل وغزة

مخدة ومخبر بملابس حريمي..كيف مثل المتهم بإنهاء حياة زوجته جريمته أمام النيابة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تشتريه.. شاهد أشكال السمك السام المباع بالأسواق

أحلى من العروسة .. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ