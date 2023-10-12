وزير خارجية إيران من لبنان يحذر إسرائيل: فتح جبهات أخرى احتمال قائم

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من بيروت أن عملية طوفان الأقصى جاءت رداً على جرائم الكيان الصهيوني.



جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخارجية الإيراني من عقب وصوله الي مطار بيروت.

وشدد أمير عبد اللهيان علي أن الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني

وأضاف : إنّ قطع الماء والكهرباء واستهداف المدنيين من أهل غزة هي جريمة حرب يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني

وتابع : الكيان الصهيوني وداعموه سيكونون مسؤولين عن نتائج استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

واردف: إيران مستمرة وبقوة في دعمها السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية

واستطرد : نجري مباحثات مع السعودية في إطار استراتيجيتنا لدعم فلسطين

واتم: في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة فإنّ فتح جبهات أخرى هو احتمال قائم