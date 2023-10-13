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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري عاجل من بريطانيا دعمًا لإسرائيل .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم إرسال حزمة مساعدات كبيرة للمنطقة تشمل طائرات مراقبة، مشيرًا إلى أنه سمح بإرسال سفينتين من البحرية الملكية للقيام بدوريات في شرق البحر المتوسط و3 طائرات هليكوبتر، وذلك دعمًا لإسرائيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سوناك قوله خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بريطانيا تجدد "دعمها الثابت" لإسرائيل.

والخميس، قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن ريشي سوناك يضغط على هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" للإشارة إلى حركة حماس على أنها منظمة إرهابية.

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وترفض هيئة الإذاعة البريطانية مراجعة قواعدها الاسترشادية التي تمنع صحافييها من الإشارة إلى الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل السبت، على أنه "إرهابي" رغم الضغوط السياسية بحسب الصحيفة.

وقال جون سيمبسون محرر الشؤون الدولية في "بي بي سي"، إن استعمال الكلمة سيعني أن الهيئة تنحاز إلى طرف في النزاع.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني، قال إن حماس مصنفة على أنها منظمة إرهابية بموجب القانون البريطاني، ويجب الإشارة إليها على هذا النحو.
 

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