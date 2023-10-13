في دورته التاسعة.. 5 معلومات عن معرض الشيخ زايد للكتاب| فيديو

كشف محمود عبد النبي، مدير معرض الشيخ زايد للكتاب، عن تفاصيل انطلاق المعرض، الذي ينطلق تحت شعار “الثقافة والنصر”.



وقال “عبد النبي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إن المعرض يُقام على مساحة 3000 متر في الشيخ زايد، وهذا الدورة التاسعة له، ويضم المعرض 120 ناشر.



وأضاف مدير معرض الشيخ زايد للكتاب أن هذا المعرض يتم إقامته في سبيل خدمة مدينة الشيخ زايد ومحافظة الجيزة ككل، متابعًا أن المعرض يضم فعاليات وندوات وورش للأطفال.



وأشار مدير معرض الشيخ زايد للكتاب إلى أنه تم إقامة ندوات تضم مؤرخين وأبطال شاكروا في حرب أكتوبر لرواية ماحدث على الجمهور وذلك احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.