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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| أمطار متفرقة على 5 مناطق بالجمهورية والحرارة منخفضة ليلا

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، تشهد استقرارا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل، يكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

وحول حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف.

أما عن فرص الأمطار المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

وحول درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة
جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 25 درجة
شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23 درجة

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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