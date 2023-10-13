إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للحد من الكوارث

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان اليوم الدولي للحد من الكوارث.

وأوضح المركز ان اليوم الدولي للحد من الكوارث يعد هذا العام فرصة للنظر في العلاقة القائمة بين الكوارث وعدم المساواة، مؤكدا أن الكوارث وعدم المساواة هما وجهان لعملة واحدة، وكل منهما يعزز الآخر: فالتفاوت في القدرة على الوصول إلى الخدمات يجعل الفئات الأكثر ضعفًا عرضة لخطر الكوارث، في حين أن آثار الكوارث تؤدي إلى تفاقم أوجه التفاوت وتدفع بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى براثن الفقر.



وبما أن معظم البلدان الأكثر عرضة لخطر الكوارث هي ضمن البلدان التي تحتوي على أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، فإن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث يشجع الناس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسر دائرة الكوارث وأوجه التفاوت المتزايدة.