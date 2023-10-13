إيمي سمير غانم تدعم القضية الفلسطينية وشعبها.. شاهد

دعمت الفنانة إيمي سمير غانم القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب ايمي سمير غانم:"اللهم كن لفلسطين عوناً،اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء،لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك".

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الجمعة، إلى النفير العام في لبنان والمخيمات الفلسطينية دعمًا لـ قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد الدعوات الإسرائيلية إلى سكان قطاع غزة بإخلاء شمال القطاع من السكان والذهاب إلى الجزء الجنوبي منه تمهيدا لعمل عسكري كبير.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

وأضاف: "لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك.. ممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج"، مضيفًا: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية".