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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات| حقيقة وصول طائرات عسكرية أمريكية لدعم إسرائيل.. جيش الاحتلال يطلب من سكان غزة إخلاء المنازل.. وحماس ترفض الأوامر

الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية

«يونيفيل»: الوضع جنوبي لبنان لا يزال مستقراً ولكنه متقلب

حماس تعلن مصرع 13 أسيراً في القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

إسرائيل تستبعد هدنة قبل تحرير الرهائن.. وتستعد لعملية برية في غزة

 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.


فقد أبرزت صحيفة الإمارات اليوم أن وزارة الدفاع الإماراتية نفت، الخميس، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل.


وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان عبر حسابها في موقع إكس: أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليآً.

 

فيما أفادت صحيفة البيان إلى طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة اليوم الجمعة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا قائلا إنه "سيواصل العمليات بشكل كبير" في المدينة التي وصفها بأنها "منطقة تجري فيها عمليات عسكرية".

وحذر الجيش أيضا سكان غزة من الاقتراب من منطقة قريبة من السياج مع إسرائيل. وقال إن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا بعد الإعلان عن السماح بذلك.

ودعا الجيش في بيان "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدا أنه "لن يُسمح بالعودة الى مدينة غزة الا بعد صدور بيان يسمح بذلك".

وأكد الجيش للسكان ضرورة "التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم"، مشددا على أنه "ممنوع الاقتراب من منطقة السياج (الحدودي) مع دولة إسرائيل".

وأشار الى أنه سيواصل "في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة"، ويعتزم "الامتناع عن التعرض الى المدنيين"، متهما حماس باستخدام هؤلاء "دروعا بشرية" والاختباء "في الأنفاق وداخل مبان مكتظة بالسكان الأبرياء".

 

كما أبرزت الصحيفة رفض حركة حماس التي تسيطر على غزة الجمعة الأوامر الإسرائيلية للسكان بإخلاء شمال القطاع، وهو إجراء يطال أكثر من مليون شخص، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف للقطاع.

وقالت الحركة في بيان "شعبنا الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوته لهم في غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب أو إلى مصر".

وأضاف البيان "ثابتون على أرضنا وفي بيوتنا ومدننا... ولا نزوح ولا ترحيل".

 

وأوضحت صحيفة الخليج أيضا اعلان كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) في بيان أن 13 أسيرا قتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


وقال البيان تعلن كتائب القسام عن مقتل 13 أسيرا من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال 24 ساعة الماضية، حيث قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها القصف.


وقالت صحيفة الاتحاد إن الأمم المتحدة أعلنت تخصيص 9 ملايين دولار لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في قطاع غزة، فيما تصاعدت التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية في قطاع غزة بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفيات ونفاد مخزون الغذاء خلال أيام.

وأعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في الأرض الفلسطينية.

وعلى حسابه في موقع «إكس»، أشار المنسق الأممي مارتن جريفيث إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

 

كما أشارت الصحيفة إلى تأكيد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «يونيفيل» اللواء ارولدو لاثارو، أمس، أنه رغم الأحداث «المثيرة للقلق» في الأيام الماضية لا يزال الوضع في منطقة عمليات «يونيفيل» مستقراً ولكنه متقلب. 

وقال لاثارو في بيان إن «من حسن الحظ أن تبادل إطلاق النار بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل لم يتصاعد إلى اشتباك». 

وأضاف، أن «جنود القوات الدولية في مواقعهم ويقومون بمهامهم وينسقون مع الجيش اللبناني»، مشيراً إلى زيادة الدوريات والأنشطة الأخرى للحفاظ على الاستقرار. 


وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن إسرائيل توعدت، أمس، بالقضاء على كبار قادة حركة «حماس» في قطاع غزة، قائلة إن جيشها يستعد لهجوم بري يستهدف نشطاء الحركة بالقطاع في انتظار قرار رسمي، مشيرة إلى أنه لا هدنة في غزة قبل تحرير الرهائن.

وفيما وعد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إسرائيل بتقديم الدعم الكامل لها في الحرب ضد «حماس»، قالت الأمم المتحدة إن 650 ألف شخص في غزة يواجهون نقصاً حاداً في المياه، في ظل الحصار الإسرائيلي والغارات المتواصلة.

وتفصيلاً قال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت للصحافيين، أمس، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية محتملة في غزة، لكن الزعماء السياسيين في البلاد لم يتخذوا قراراً بشأنها بعد. وأضاف: «ننتظر ما ستقرره قيادتنا السياسية بشأن هجوم بري محتمل».

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