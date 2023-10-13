عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 28 طن نفايات خطرة داخل مصنع بدون ترخيص في القليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ضبط (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع ومخزن "بدون ترخيص" لإعادة تدوير ومعالجة النفايات الإلكترونية الخطرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية تمهيداً لطرحها بالأسواق وبيعها لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع والمخزن المشار إليهما وضُبط بداخلهما (28 طن نفايات إلكترونية خطرة "قديمة متهالكة" مختلفة الأنواع والأحجام يتم تدويرها بطريقة غير أمنة بالمخالفة للقانون لإستخلاص المعادن - 3,6 طن منتج نهائى معبأ داخل شكائر "معد للبيع" - 1,7 طن مواد كيماوية سائلة تستخدم فـى عملية فصل المواد للنفايات لإستخلاص المعادن من البلاستيك - خط إنتاج كامل لإعادة التدوير والمعالجة).
 

وتم ضبط (مدير المصنع ، رئيس عمال - محاسب بحوزته مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم" - جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتجميع النفايات الإلكترونية بقصد إعادة تدويرها على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

القليوبية شرطة البيئة والمسطحات شرطة الخانكة محافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

وصول أول طائرة إغاثة تركية مطار العريش الدولي لدعم غزة

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

الأهلي في يوم | بطلان عقد نجم الأحمر.. رضا البحراوي يثير أزمة .. الخطيب يحدد موعد الجمعية العمومية

خيبة أمل عميقة للاحتلال.. تعليق جديد من الصين يشعل غضب تل أبيب

مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

موضوعات متعلقة

وكيل صحة القليوبية يوجه بزيادة استراحات المترددين بالمجلس الطبي العام

حبس مسجل خطر لحيازته 81 تذكرة هيروين في القليوبية

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: الوطن يفتدى بالغالي والثمين وبدون الأمن لن يقوم

ولادة طفل فلسطيني في ظل القصف والحصار| شاهد

لا نخشاكم وسنحاربكم.. حزب الله يوجه تحذيرات خطيرة إلى أمريكا وإسرائيل

المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

رسالة قاسية من كتائب القسام لقوات الاحتلال ردا على دعوات تهجير الفلسطينيين

كان معدي بالصدفة.. تفاصيل إنهاء حياة شاب في مشاجرة بين عائلتين بالمرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

10 علامات خطيرة تشير لـ انخفاض المغنيسيوم في الجسم.. انتبه فورا

خطأ أدان الاحتلال.. مشاهير عالميون يستخدمون صور قصف فلسطين للتضامن مع إسرائيل

صور جديدة تكشف عن فستان زفاف زوجة تامر عاشور| شاهد

فيديو

بعد إعلان الاعتزال.. أهم أغاني علي قدورة منذ ظهوره

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم| شاهد

اخلوا المدينة فورًا.. تطورات ضرب غزة والإعلان عن مصرع 13 أسيرا إسرائيليا

خطفت منها الترند.. والدة نانسي نور زوجة تامر عاشور حديث السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ