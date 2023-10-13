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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرق العائد للسماء.. علماء يبتكرون ليزر لصد الصواعق وإعادتها للفضاء

البرق
البرق

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:" هل يمكن أن تعود صواعق البرق إلى السماء مرة أخرى؟ هذا ما فعله العلماء حديثا".

وجاء في التقرير أنه يبدو أن اعتراك سحب السماء لا يجلب الخير دائمًا، و يهطل المطر أحيانا مصحوبا بصواعق البرق، ما يؤدي إلي حرائق وإصابات بين البشر.

وأوضح التقرير أن العلماء تمكنوا حديثًا من مقاومة صواعق السماء، وتجاوز العلماء المقاومة التقليدية لصواعق البرق.

وتابع التقرير أن العلماء تمكنوا من إعادة صواعق البرق إلي السماء، وأن ذلك باستخدام طلقات ليزر قوية، لها القدرة على عكس مسار موجات الصواعق لأعلى.

البرق صواعق البرق

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