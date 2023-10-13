من أجل الصلاة.. اشتباكات في القدس بين قوات إسرائيلية وشبان فلسطينيين

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:" اشتباكات في القدس بين قوات إسرائيلية وشبان فلسطينيين".

وجاء في التقرير أن هناك اشتباكات وذلك بعد التظاهرات التي خرجت من رام الله.

وأوضح التقرير أن هناك انتشار كثيف لـ إسرائيل، وهناك منع لـ المواطنين في غزة من أداء صلاة الجمعة، ونشبت الاشتباكات بسبب ذلك.

وجاء أيضًأ أن هناك مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في القدس، وأن قوات الاحتلال ترش المياه العادمة والقنابل على المصلين، والاحتلال الإسرائيلي يقتحم البنايات السكنية في القدس، وأن أصوات انفجارات ومفرقعات نارية في سماء القدس، وأن قوات الاحلال تطارد فلسطينيين بالقدس بعد صلاة الجمعة.