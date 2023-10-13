أبومازن لوزير الخارجية الأمريكي: تهجير الفلسطينيين من غزة أمر مرفوض

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة أمر ضروري.



ووفق قناة الميادين؛ فقد شدد الرئيس الفلسطيني علي رفضه تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ونؤكد ضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين.

ومن جانبه؛ أوضح الناطق العسكري باسم كتائب الاقصي أبو عبيدة ان العدو المرتعد الجبان هو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا.

وقال أبو عبيدة ايضا : لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات والأيام القادمة.

كما دعا أبوعبيدة الشعب الفلسطيني للثبات وعدم الانصياع للتهديد الصهيوني؛ مؤكدا " الهجرة في قاموسنا غير وارد.