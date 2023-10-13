وزير الدفاع الأمريكي: دعم واشنطن لإسرائيل راسخ ومستمر

أكد وزير الدفاع الأميركي ، اليوم الجمعة، على أن دعم واشنطن لدولة الاحتلال إسرائيل راسخ ومستمر.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي عن تضامن ، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت مع كل عائلات أسرى هجوم حركة المقاومة الفلسطينة "حماس" ، مؤكداً استعداد أمريكا لنشر المزيد من القطع العسكرية وإرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل.

وأضاف لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع إسرائيل لتأمين الإفراج عن كل الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وهاجم أوستن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وقال إنها لا تتحدث باسم الشعب الفلسطيني واصفاً أياها بمنظمة "داعش" الإرهابية.