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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات لعلاج قرحة المعدة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلومات عن مشروبات لعلاج قرحة المعدة.

وكتبت خبيرة التغذية الصحية، إن العرقسوس يعتبر من العلاجات الطبيعية الفعالة في التخلص من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة، ومن أبرزها قرحة المعدة، بالإضافة إلى قرحة الإثني عشر؛ لأنّه يحتوي على العديد من المركبات والمواد التي لها تأثير مضاد لأعراض القرحة.

وأوضحت أنه يمكن تحضيره عن طريق نقع ملعقة صغيرة من أعشاب العرقسوس في كوب من الماء المغلي مسبقا، وتركه لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ويشرب 3 مرات خلال اليوم.

وأضافت: الزنجبيل يتميز بتأثيره القوي والفعال في قرحة المعدة والإثنى عشر؛ بفضل ما يحتويه من مركبات لها تأثير مضاد للالتهابات والبكتيريا، وتتناسب مع بيئة المعدة.

وتابعت: البابونج  يتم الاعتماد عليها بكثرة في علاج تقرحات المعدة، وينصح به خبراء الأعشاب كعلاج طبيعي مهم للتخلص من أوجاع وأعراض قرحة المعدة؛ وذلك لأنّه لا يحتوي على أي من المركبات الكيميائية التي تحتوي عليها العلاجات الطبية.

وواصلت: عصير البطاطس يتمتع بخصائص لها تأثير قوي في التقرحات التي تظهر في بطانة المعدة، وذلك بفضل قلويد الأتروبين الذي له دور في تثبيط إفراز حمض المعدة، ويفضل شرب عصير البطاطس مرة في اليوم، مع الحرص على عدم إضافة أي نوع من المنكهات أو الملح، كما أنّ لهذا العصير دوراً في علاج الكثير من الأمراض الأخرى مثل أوجاع المفاصل، والصداع، والظهر، والطفح الجلدي.

واختتمت: ثمار الخروب تعتبر من النباتات التي تستخدم في تحضير مشروب له أهمية في علاج قرحة المعدة، وذلك عن طريق تحميصها ونقع 3 ملاعق صغيرة من مطحونها، في مقدار 3 أكواب من الماء، وغلي المكوّنات مع بعضها، ثمّ شربها بعد أن تبرد مرة خلال اليوم، ولمدة لا تقل عن أسبوع مع تكرار العملية إذا دعت الحاجة لذلك.

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