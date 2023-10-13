حددت وزارة الأوقاف،«مفهوم المصالح المعتبرة» موضوع أول جمعة من ربيع الآخر، في سياق حرص وزارة الأوقاف المصرية على بناء وعي ديني ووطني رشيد وبيان الأصول الشرعية التي تبنى عليها الأحكام والتصرفات في القضايا والمستجدات العصرية.

موضوع أول جمعة من ربيع الآخر

وقررت الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان : "مفهوم المصالح المعتبرة"، ويتضمن نقاطا منها :



- مفهوم المصلحة المعتبرة ومن يقدرها.



- الموازنة بين مصلحة وأخرى وتقديم مصلحة على أخرى وفق فقه المتاح وفقه الأولويات وفقه الموازنات .



- الموازنة بين المصالح والمفاسد من حيث درجة المصلحة ودرجة المفسدة وبيان أنه إذا كان الأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فقد تُحْتَمَلُ المفسدة الأخف لدفع مفسدة أشد أو تحقيق مصلحة أعظم وأهم ، كما أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف ولا يدفع الضرر بضرر مثله أو أشد منه .

البرنامج التثقيفي للطفل يقدم محتوى معرفي مستنير

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمديرية أوقاف بني سويف، أقامت مديرية أوقاف بني سويف اليوم الجمعة ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م احتفالية كبرى للبرنامج التثقيفي للطفل بمسجد عمر بن عبد العزيز بمديرية أوقاف بني سويف، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرٱن الكريم والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والسيد اللواء سامي علام سكرتير عام المساعد لمحافظة بني سويف، والعميد محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس هاني جويلي رئيس مجلس مدينة ومركز بني سويف، والواعظة وفاء عبدالسلام، والواعظة هاله محمد ربيع، والواعظة منى فاروق أحمد، والواعظة سميرة سيد علي، والواعظة سميرة محمود، والواعظة فاطمة علي عمران، والواعظة إيمان السيد أحمد، وقيادات الدعوة وأولياء الأمور.

وفي كلمته عبر الدكتور هشام عبد العزيز عن سعادته بهذا الإقبال غير المسبوق على البرنامج التثقيفي للطفل، حيث يتلقى الأطفال الفكر الوسطي المستنير والذي يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات بوعي رشيد وقوة وعزيمة وإصرار، ويربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، ويسهم في بناء وعي الأطفال وينمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.

وخلال كلمته أكد الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن البرنامج التثقيفي للطفل برنامج عظيم ومشرف للغاية ويبني جيلًا واعيًا، ويسهم في تربية الأطفال على القيم الدينة والوطنية والتسامح وقبول الآخر، وقد حقق تطورًا ملحوظًا وإقبالًا متميزًا بجميع مديريات الأوقاف، وأن الأطفال في حاجة إلى هذه البرامج لتنمية مواهبهم، وقد وضعت وزارة الأوقاف على عاتقها القيام بدورها تجاه أطفال مصر، وهذا جهد كبير لوزارة الأوقاف، وأن البرنامج يسهم في بناء الوعي، وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته.

وخلال كلمته أكد الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم أن البرنامج التثقيفي للطفل يقدم محتوى معرفي مستنير ينمي ثقافة أبنائنا وبناتنا، ويُمثِل ملاذًا آمنًا للأطفال ومتنفسًا طبيعيًّا لهم، ويهدف إلى استعادة منظومة القيم والأخلاق الأصيلة، ويعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي.

وخلال كلمتها أكدت الواعظة وفاء عبد السلام أن البرنامج التثقيفي للطفل يحقق نموا متكاملا للأطفال وقدراتهم، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم.

وخلال الاحتفال تم الاستماع إلى بعض الأطفال المتميزين أصحاب المواهب المتميزة الملتحقين بالبرنامج التثقيفي بالمسجد.