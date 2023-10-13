عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحكام يوم الجمعة.. ما أصح الأقوال في ساعة إجابتها.. وأخر وقت لقراءة الكهف؟

أحكام يوم الجمعة
أحكام يوم الجمعة

هل صحيح توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة؟ وما هو وقتها؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، ونرصده ضمن أحكام يوم الجمعة وفضائله. 

هل صحيح توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة؟

وقال عاشور في بيان هل صحيح توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة؟:«نعم ، توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة ، وذلك بنص الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ". 
أما وقت هذه الساعة فقد اختلف فيه العلماء؛ فقيل هي وقت خطبة الجمعة مع صلاة الجمعة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ"، يعني يدعو وراء الإمام في الخطبة. وكذا في صلاته .

وقيل: هي بعد العصر لحديث : "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ" .

وجاء تحديدٌ أكثر لهذه الساعة فيما روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل غروب الشمس بساعة. وهذا هو المختار في الفتوى، خاصة لمن فاتته الأوقات الأخرى التي ذكرناها .

هذا الأمر يوم الجمعة يحصل صاحبه على ثواب صيام وقيام سنة كاملة

دعاء يوم الجمعة.. أجمل عبارات فتح الطريق إلى الله

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وفي جواب سائل يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وما فضل ذلك ؟ ومتى وقتها؟ قال: ذهب جماهيرُ الفقهاء إلى استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَدْرَكَ الدَّجَّالَ، لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ». أَوْ قَالَ: «لَمْ يَضُرَّهُ، وَمَنْ قَرَأَ خَاتِمَةَ سُورَةِ الْكَهْفِ أَضَاءَ لَهُ نُورًا مِنْ حَيْثُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ». والحديث له حُكْمُ الرَّفْعِ؛ أي: هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذ ليس مثله مما يُقال بالرَّأْيِ .

أمَّا فضلها: فقد سبق أنها تعصم قارئها من فتنة الدجال، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضًا أنها تُنِيرُ لقارئها الأسبوع كله وذلك عند محافظته عليها؛ فقد روى الحاكم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : " إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ".

كما يجوز قراءتها ليلةَ الجمعة ويومها، واختلف الفقهاءُ في أفضل وقتٍ لقراءتها : فذهب الشافعيةُ إلى أنَّ أفضلَ وقتها قبل طلوع شمس يوم الجمعة . وقيل : بعد العصر. وقال بعضُ المتأخرين منهم : عند الخروج من المسجد . ونصَّ الإمام الشافعي رضي الله عنه على استحباب الإكثارِ من قراءتها ليلًا ونهارًا من غير ضبْطٍ بعدد ، أما إذا اقتصر على قراءتها مرَّةً فالنهارُ أولى من الليل .

وشدد على أنَّ قراءةَ سورةِ الكهف ليلةَ الجمعةِ ويومها مُستحبٌّ باتفاق جماهيرِ الفقهاء ، وأنَّ مِن فضلها أنها تنير لقارئها ما بين الجمعتين، وتعصمُه من فتنة الدَّجَّال، ووقتها: ليلة الجمعة ويومها ، وتبدأ ليلةُ الجمعة من غروبِ شمسِ يومِ الخميس ، وينتهي يومها بغروب شمس يوم الجمعة ، وقراءتها بعد الصبح وقبل الذهاب لصلاة الجمعة أفضلُ مِنْ قراءتها بقية النهار؛ مسارعةً للخير ما أمكن، وأَمْنًا من الإهمال .

يوم الجمعة سورة الكهف يوم الجمعة هل صحيح توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة الدكتور مجدي عاشور أحكام يوم الجمعة إجابة الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

الأسعار بكرة هتتغير.. وزير التموين: تخفيضات كبيرة على 10 سلع في الأسواق

موضوعات متعلقة

هل المعجزات خروج عن نظام الكون.. ولماذا اختص الله بعض البشر بالوحي؟

نفديك يا أقصى | هتافات للمصلين بالأزهر .. عليك بهذا الأمر لدفع المصائب وجلب الخيرات

وزير الأوقاف: استهداف النساء والأطفال وانتهاج التجويع لا يقره دين أو إنسانية

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجدين ودار مناسبات بالواحات الداخلة| صور

انتبهوا إلى الشائعات والأكاذيب.. خطيب الأوقاف يحذر من 3 أمور يروجها المرجفون

خطيب الأوقاف: الوطن هو الشموخ والكبرياء وعلينا الالتفاف حول دولتنا

بث مباشر.. شعائر آخر جمعة من ربيع الأول 1445 هجريا بالحرمين الشريفين

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: عمليات الإخلاء القسري «عقوبة إعدام» لمرضى غزة

جمع 14 ألف توكيلا فقط| أحمد طنطاوي يعلن انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية

لحظة إصابة صحفية بجنوب لبنان في العدوان الإسرائيلي | شاهد

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

دعاء يوم الجمعة للزوج .. احرصي على هذه الكلمات في يوم الاستجابة

مصطفى بكري يكشف 3 سيناريوهات خطيرة من الاحتلال ضد فلسطين| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

أفضل 5 زيوت تقليدية للعناية بالشعر المجعد

مشروبات لعلاج قرحة المعدة

فيديو

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ