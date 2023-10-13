أحلى من ماكدونالدز .. طريقة عمل بيج تيستي في البيت

تعتبر سلسة مطاعم ماكدونالدز، من المطاعم العالمية الشهيرة التي يعشقها الكبار والصغار، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الوجبات وساندويتشات برجر اللحم والدجاج.

ونقدم خلال السطور التالية، طريقة تحضير ساندويتش بيج تيستي في المنزل، على طريقة الشيف سارة عبد السلام، وهو من أشهر الساندويتشات التي تقدم في ماكدونالدز.

طريقة تحضير ساندوتش بيج تيستي

طريقة تحضير ساندوتش بيج تيستي





مقادير طريقة تحضير ساندوتش بيج تيستي

لعمل البرجر

كيلو لحمة مفرومة بنسبة دهون 20٪‏

كوب فول صويا مجروش

ملعقة كبيرة نكهة تدخين بودر أو يستخدم سائل التدخين

ملح

حبوب فلفل أسود

كوب نشارة خشب

زيت

سائل التدخين

نصف لتر ماء

ربع كوب صويا صوص خفيف



لـ عمل صوص بيج تيستي

كوب مايونيز

ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة كبيرة مسطردة

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة نكهة تدخين بودر

ملح وفلفل أسود

خس كابوتشا جوليان

طماطم شرائح

بصل أبيض حلقات

جبنة برجر شرائح

عيش كايزر

طريقة تحضير ساندوتش بيج تيستي

_ لعمل البرجر تنقع الصويا المجروشة في الماء حتى تطرى، ومن ثم تعصر من الماء تماماً وتضاف على اللحمة المفرومة.

_ يجرش الفلفل الأسود الحب، وتضاف كمية حسب الرغبة على اللحمة المفرومة.

_ يضاف الملح ويعجن الخليط عجن خفيف حتى تمتزج كل المكونات.

_ في حالة توفر بودر نكهة التدخين يضاف منه كميه على الخليط.

_ يشكل البرجر بحجم اكبر من الكايزر قليلاً.

_ يشوى البرجر في طاسة مدهونة بالزيت أو على الشوايه، وأثناء الطهي يضاف سائل التدخين في حالة استخدامه على البرجر حتى يتشربه البرجر تماماً.

_ يرفع البرجر من على النار ويترك ليرتاح.

_ لعمل صوص بيج تيستي تخلط جميع المكونات وتقلب معاً.

_ يضاف بودر التدخين في حالة توفره أو يضاف 2 ملعقة كبيرة من سائل التدخين.

_ لتجميع الساندوتش يدهن الكايزر بصوص البيج تيستي ومن ثم يضاف الخس.

_ تضاف الجبنة، وفوقها البرجر ومن ثم شرائح الطماطم ومن فوقها البصل.

_ يقدم ساندوتش بيج تيستي مع الصودا والبطاطس.