المجلس الفلسطيني الوطني يشيد بمواقف الرئيس السيسى تجاه القضية العربية

قال عضو المجلس الفلسطيني الوطني، غازي فخري، أن فلسطين ستسترد أرضها مهما واجهت من مصاعب وقدمت التضحيات، معقبا:" فلسطين ستبقى فلسطين، ومشاريع الصهاينة ستذروها الرياح".

وأكد غازي فخري ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى الإعلامي مصطفى بكري،رئيس الأركان الإسرائيلي صرح بأنه سيزيل الأحياء في غزة وطالب المواطنين بالنزوح للحدود المصرية ومن ثم الاستقرار في سيناء.

الرئيس السيسي

وأشاد عضو المجلس الفلسطيني الوطني، غازي فخري بكلمة الرئيس السيسي التي أكد فيها دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وعلق فخري: مصر تزود شعبنا في غزة بالوقود والأدوية والغذاء، ولو أن هناك محاولات بضرب معبر رفح وضرب قوافل المساعدات فلن يجعل مصر مكتوفي الأيدي.

وأوضح غازي فخري حتى الآن تم هدم 23 ألف منزل في قطاع غزة، والعدو الصهيوني يغلق آبار المياه بالأسمنت، وهذا من بين خطة الإبادة الإسرائيلية بالدعم الأمريكي، متسائلا: ألا ترى أمريكا ما يحدث في غزة.