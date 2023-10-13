عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المفتي: إذا أخطأ السائح يحاسب بالقانون.. ولا ينبغي لأي فرد أن يعاقبه

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن حماية التراث الإنساني واجب ديني واجتماعي، وقد دلت عليه أحكام الشرع، وتوجيهات النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح أن الإسلام يحث على الاحتفاظ بالموروث الثقافي والتاريخي، حيث إن الشريعة الإسلامية تعاملت مع السياحة تعاملًا راقيًا؛ لأنها من قبيل السير في الأرض وتبادل المعارف والرؤى المختلفة، حتى إن القرآن الكريم في كثير من آياته قد لفت نظر الناس إلى السير في الأرض ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار.

جاء ذلك ردًّا على سؤال لأحد المشاهدين عن "حكم السياحة وحكم معاملة السائح وعن موقف الشرع الشريف من قيام البعض بمعاقبة بعض السائحين"، وذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد.

وأضاف فضيلته أن العهد والأمان ثابتان للسائح وهو تصرف سلطاني أو تصرف دولي، فمن يدخل مصر وَفق تصريح وإجراءات معينة لا ينبغي أن يُهان بل يحرم باتفاق العلماء الاعتداء عليه في شخصه وماله، ويعتبر كمصري تمامًا ويحرم الاعتداء عليه بأي صورة، وإذا أخطأ فالذي يحاسبه بإجماع العلماء هو القانون ولا ينبغي لأي فرد أن يعاقبه بشكل فردي حتى من عُهد إليه بالتأمين، وإذا حدث ذلك فيكون خللًا في الفهم والتطبيق وخيانة للعهد الذي أخذه هذا الإنسان من أي دولة، وعدم الوفاء بالعهد والأمان معه لا يقتصر على التأثير بالسلب على سمعة ودخل السياحة، بل يؤدي إلى خلل مجتمعي كبير.


وعن حكم من مات غدرًا وفي مشقة وأثناء قيامه بعمل نبيل كمن مات في عمله بالسياحة أو غيرها، أكد المفتي أن هناك أنواعًا كثيرة من الشهادة جاء التنبيه عليها في عدد من الأحاديث النبوية، منها: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ". وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس على سبيل الحصر، ولكن على سبيل المثال؛ فمفهوم الشهادة واسع فتنطبق الشهادة على من ماتوا في شدة أو محنة.


وعن حكم الاحتكار قال فضيلته: لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة، فالمحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة؛ لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل. وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.


وعن حكم إخراج الزكاة قبل موعدها؛ قال فضيلة المفتي: يجوز تعجيل زكاة المال ولو لمدة عام أو عامين مقبليْن، والفتوى مستقرة في الدار على ذلك بسبب هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية، بل يستحب توجيه الأموال لمواساة الفقراء وأصحاب الحاجات ومساعدة المرضى ووجوه البر المتنوعة، وذلك أولى في ظل الأزمة الراهنة، فهناك نصوص كثيرة تحث على التراحم والتكافل، وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرها.

واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حواره بالرد على سؤال عن أفضل صيغة للدعاء، وخاصة في هذه العسرة الاقتصادية التي يواجهها كثير من الناس في أغلب بلدان العالم قائلًا: الدعاء أفضله بالمأثور أو ما جاء بالقرآن والسنة، ولكن إذا تعذر ذلك فيمكن للمرء الدعاء بما شاء أو بما يحفظ ما لم يكن في دعائه مخالفة شرعية، فيمكن للإنسان الدعاء لنفسه ولأبويه ولأبنائه بل لغيرهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

المقاطعة هي الحل| ماكدونالدز مصر تصدر بيانا ردا على الغضب الشعبي.. والشركة تتبرأ من جرائم الاحتلال

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى السعودية| شاهد

طارق صبري: شيري عادل بتطبخ حلو.. وحياتي اختلفت بعد الجواز

التفاصيل الكاملة للفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية 2023

مفيش ناس تدفن.. صحفي فلسطيني يشيع جثمان والده بمفرده| شاهد

طفل ألماني يهتف «الحرية لفلسطين» خلال مرور مظاهرات أمام منزله.. ورد فعل صادم

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ