عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفهوم المصالح المعتبرة.. موضوع خطبة الجمعة 20 أكتوبر الجاري

صدى البلد

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان : "مفهوم المصالح المعتبرة"، ويتضمن نقاطا منها : 
- مفهوم المصلحة المعتبرة ومن يقدرها. 
- الموازنة بين مصلحة وأخرى وتقديم مصلحة على أخرى وفق فقه المتاح وفقه الأولويات وفقه الموازنات .

- الموازنة بين المصالح والمفاسد من حيث درجة المصلحة ودرجة المفسدة وبيان أنه إذا كان الأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  فقد تُحْتَمَلُ المفسدة الأخف لدفع مفسدة أشد أو تحقيق مصلحة أعظم وأهم ، كما أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف ولا يدفع الضرر بضرر مثله أو أشد منه .

يأتي ذلك في سياق حرص وزارة الأوقاف المصرية على بناء وعي ديني ووطني رشيد وبيان الأصول الشرعية التي تبنى عليها الأحكام والتصرفات في القضايا والمستجدات العصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

المقاطعة هي الحل| ماكدونالدز مصر تصدر بيانا ردا على الغضب الشعبي.. والشركة تتبرأ من جرائم الاحتلال

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

مفاجأة.. صن داونز يحسم موقفه النهائي من المشاركة في السوبر ليج

ترشيحاتنا

طارق صبري: شيري عادل بتطبخ حلو.. وحياتي اختلفت بعد الجواز

التفاصيل الكاملة للفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية 2023

مفيش ناس تدفن.. صحفي فلسطيني يشيع جثمان والده بمفرده| شاهد

طفل ألماني يهتف «الحرية لفلسطين» خلال مرور مظاهرات أمام منزله.. ورد فعل صادم

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ