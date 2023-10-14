أكلة فلسطينية| تعرف على طريقة عمل مقلوبة اللحم

مقلوبة اللحم من الأكلات الرئيسية المشهورة في المطبخ الفلسطيني، ويتسم هذا النوع من الأطباق بمذاقه الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مقلوبة اللحم فيما يلي…

مقادير مقلوبة اللحم

كيلو لحمة موزة مكعبات

٣ باذنجان رومي

٤ طماطم شرائح

٤ فلفل رومي شرائح

٨ فص ثوم شرائح

٤ بصل شرائح دائرية

٤ كوب أرز مصري

ملعقة كبيرة سبع بهارات

٢ ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة كبابة صيني

رشة جوزة الطيب

٢ ورقة لورا

ملح

فلفل أسود

سمنة

مرقة سلق اللحمة

للتقديم

نصف كوب زبيب محمر التقديم

نصف كوب فول سوداني محمر



طريقة تحضير مقلوبة اللحم

يقطع الباذنجان الرومي شرائح سميكة ويعفر بالدقيق ومن ثم يقلى في الزيت الساخن.

تحمر اللحمةفى السمنة حتى تحصل على لون ذهبي. ترفع اللحمة من الحلة بعد التحمير وتترك جانباً.

في طبق تحضير يخلط الأرز مع كل التوابل والملح ويضاف له الزيت والثوم الشرائح و تقلب جيدا

لتجميع حلة المقلوبة توزع شرائح البصل في قاع الحله السابق استخدامها لتحمير اللحمة . ترص قطع اللحمة المحمرة فوق شرائح البصل وتغطى بشرائح الطماطم والفلفل والباذنجان. تضغط كل المكونات بكف اليد حتى تتماسك ويتساوى الوجه تماماً. يضاف الأرز ويفرد بشكل متساوي ومن ثم يسقى بالمرقة. يضاف القليل من الماء حتى يصل السائل لوجه الأرز بدون أن يرتفع عنه بحيث يكون مستوى السوائل مساوي لمستوى الأرز.

ترفع حلة المقلوبة على النار حتى تتشرب كل السوائل ومن ثم تخفض درجة الحرارة وتترك المقلوبة ليتم نضجها على البخار.

بعد تمام النضج تترك المقلوبة لتهدأ من الحرارة ومن ثم تقلب في طبق التقديم وتترك مقلوبة بدون رفع الحله ربع ساعة. ترفع الحلة بهدوء للحفاظ على شكل المقلوبة.

يزين الوجه بالزبيب والفول السوداني وتقدم المقلوبة بالهنا و الشفا.