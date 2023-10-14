عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة فلسطينية| تعرف على طريقة عمل مقلوبة اللحم

مقلوبة اللحم
مقلوبة اللحم

مقلوبة اللحم من الأكلات الرئيسية المشهورة في المطبخ الفلسطيني، ويتسم هذا النوع من الأطباق بمذاقه الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مقلوبة اللحم فيما يلي…

txt

زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

txt

طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات

مقادير مقلوبة اللحم 
كيلو لحمة موزة مكعبات 
٣ باذنجان رومي
٤ طماطم شرائح 
٤ فلفل رومي شرائح 
٨ فص ثوم شرائح 
٤ بصل شرائح دائرية 
٤ كوب أرز مصري 
ملعقة كبيرة سبع بهارات 
٢ ملعقة صغيرة قرفة 
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون 
ملعقة صغيرة كبابة صيني 
رشة جوزة الطيب 
٢ ورقة لورا 
ملح 
فلفل أسود 
سمنة 
مرقة سلق اللحمة 
للتقديم 
نصف كوب زبيب محمر التقديم 
نصف كوب فول سوداني محمر 


طريقة تحضير مقلوبة اللحم
يقطع الباذنجان الرومي شرائح سميكة ويعفر بالدقيق ومن ثم يقلى في الزيت الساخن.
تحمر اللحمةفى السمنة حتى تحصل على لون ذهبي. ترفع اللحمة من الحلة بعد التحمير وتترك جانباً.
في طبق تحضير يخلط الأرز مع كل التوابل والملح ويضاف له الزيت والثوم الشرائح و تقلب جيدا 
لتجميع حلة المقلوبة توزع شرائح البصل في قاع الحله السابق استخدامها لتحمير اللحمة . ترص قطع اللحمة  المحمرة فوق شرائح البصل وتغطى بشرائح الطماطم والفلفل والباذنجان. تضغط كل المكونات بكف اليد حتى تتماسك ويتساوى الوجه تماماً. يضاف الأرز ويفرد بشكل متساوي ومن ثم يسقى بالمرقة. يضاف القليل من الماء حتى يصل السائل لوجه الأرز بدون أن يرتفع عنه بحيث يكون مستوى السوائل مساوي لمستوى الأرز.
ترفع حلة المقلوبة على النار حتى تتشرب كل السوائل ومن ثم تخفض درجة الحرارة وتترك المقلوبة ليتم نضجها على البخار.
بعد تمام النضج تترك المقلوبة لتهدأ من الحرارة ومن ثم تقلب في طبق التقديم وتترك مقلوبة بدون رفع الحله ربع ساعة. ترفع الحلة بهدوء للحفاظ على شكل المقلوبة.
يزين الوجه بالزبيب والفول السوداني وتقدم المقلوبة بالهنا و الشفا.

مقلوبة اللحم طريقة عمل مقلوبة اللحم طريقة تحضير مقلوبة اللحم مقادير مقلوبة اللحم الشيف سارة عبد السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

موضوعات متعلقة

زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن دجاج

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

10 علامات خطيرة تشير لـ انخفاض المغنيسيوم في الجسم.. انتبه فورا

ترشيحاتنا

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.. وجنود الاحتلال تهرب.. فيديو

وزير الخارجية التركي: أنقرة تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

الخارجية التركية: مهتمون بدور مصر في القضية الفلسطينية

قافلة مؤسسة أبو العينين تواصل طريقها إلى الشعب الفلسطيني| صور

المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة لاستعادة ثقة المستثمرين

محلل مالي وجيوسياسي: حرب إسرائيل مع حماس تضر بالاقتصاد العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرفين رومل.. احتفال عيد ميلاد زوجة المارشال الألماني يتحول إلى كارثة

بعد تصريحاتها الجريئة| 10صور تكشف عن إطلالات باميلا الكيك المثيرة للجدل

أكلة فلسطينية| تعرف على طريقة عمل مقلوبة اللحم

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ