عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العزيزية | بأسهل الخطوات

طريقة عمل العزيزية
طريقة عمل العزيزية

العزيزية من الحلويات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و غير تقليدي ويمكنك تجربتها في المنزل.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل العزيزية فيما يلي..

txt

زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

txt

طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات


مقادير العزيزية :


نصف كيلو مكرونة اسباجيتي
لتر ونصف حليب
ملعقة كبيرة كريم شانتي بودر 
كوب سكر
بيضة
فانيليا
ملعقة كبيرة نشا
نصف كوب ماء
(للوجه)
بيضة
فانيليا


طريقة تحضير العزيزية :


في حلة على النار نضع الحليب والمكرونة ونتركها حتى تسلق ثم نضعها في الخلاط ونضربها جيداً حتى تصبح ناعمة تماماً ثم نضعها في بولة ونضيف عليها السكر والكريم شانتي والبيضة والفانيليا والنشا "مذوبة في الماء" ونقلب ثم في صينية مدهونة بالسمنة أو الزبدة نصب خليط العزيزية ونضع على الوجه بيضة مخفوقة مع الفانيليا وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا.

العزيزية طريقة عمل العزيزية مقادير العزيزية طريقة تحضير العزيزية الشيف نونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن دجاج

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

10 علامات خطيرة تشير لـ انخفاض المغنيسيوم في الجسم.. انتبه فورا

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي يعدد مزايا إصدار منظومة التحفيز الضريبي

النازحون يعانون.. الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة ينزلق للأسوأ بسرعة كبيرة|فيديو

طوفان الأقصى.. حصيلة جديدة لمُصابي الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

بلاش تنظير| أحمد موسى يدافع عن محمد صلاح بشأن موقفه من فلسطين

الحروب لها قواعد|مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة: أحياء سكنية في غزة سُوِّيَت بالأرض

تشكيل منتخب المغرب أمام كوت ديفوار وديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

طريقة عمل العزيزية | بأسهل الخطوات

لديها ابنة.. 20 صورة لدنيا عبد المعبود قبل زفافها من مجدى الهواري

ماذا يحدث للجسم عند تناول البلح على الريق؟.. اكتشف مفاجآت

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ