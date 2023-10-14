طريقة عمل العزيزية | بأسهل الخطوات

العزيزية من الحلويات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و غير تقليدي ويمكنك تجربتها في المنزل.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل العزيزية فيما يلي..



مقادير العزيزية :



نصف كيلو مكرونة اسباجيتي

لتر ونصف حليب

ملعقة كبيرة كريم شانتي بودر

كوب سكر

بيضة

فانيليا

ملعقة كبيرة نشا

نصف كوب ماء

(للوجه)

بيضة

فانيليا



طريقة تحضير العزيزية :



في حلة على النار نضع الحليب والمكرونة ونتركها حتى تسلق ثم نضعها في الخلاط ونضربها جيداً حتى تصبح ناعمة تماماً ثم نضعها في بولة ونضيف عليها السكر والكريم شانتي والبيضة والفانيليا والنشا "مذوبة في الماء" ونقلب ثم في صينية مدهونة بالسمنة أو الزبدة نصب خليط العزيزية ونضع على الوجه بيضة مخفوقة مع الفانيليا وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا.