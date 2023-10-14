بـ140 ألف جنيه.. أشهر سيارات سبيرانزا في مصر

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

وتعتبر السيارة اسبرانزا A 516 واحدة من اكثر السيارات انتشارًا داخل الشارع المصري، حيث تمتلك تصميما خارجيا كبير الحجم، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، بالإضافة إلى حقيبة تخزين خلفية واسعة تتسع للعديد من الأغراض.

اسبيرانزا A516 موديل 2007

مواصفات السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007

تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 على محرك سعة 1600 سي سي، وزودت السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم.

وبلغت قراءة العداد في اسبيرانزا A516 موديل 2007 حوالي 160 ألف كيلومتر في الساعة.

قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007

الطول الكلي: 4552 مم

العرض الكلي: 1750 مم

الارتفاع: 1483 مم

وزن السيارة: 1280 كجم

اسبيرانزا A516 موديل 2007

أسعار السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A5 موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.