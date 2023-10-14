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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكري وفاته.. سر رفض محمود ياسين ترشيح شهيرة لأعماله وحقيقة اصابته بالزهايمر

الفنان القدير محمود
الفنان القدير محمود ياسين

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان القدير محمود ياسين ، والذى يعد واحدا من أهم الممثلين فى التاريخ المصري ، حيث قدم مايقرب من 300 عملاً فنياً ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون .

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، و كان والده موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلّا ملكا لشركة القناة.

الفنان القدير محمود ياسين

وبعد انتهاء دراسته الثانوية انتقل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق.

 ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.

الفنان القدير محمود ياسين

محمود ياسين في المسرح القومي، بدأ رحلته في البطولة من خلال مسرحية «الحلم» من تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة «المسرح القومي» والذي قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها: «وطني عكا - عودة الغائب - واقدساه - سليمان الحلبي - الخديوي - الزير سالم - ليلة مصرع جيفارا - ليلى والمجنون».

بدأ النجم محمود ياسين في السينما، بأدوار صغيرة من خلال أفلام “الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شيء من الخوف”، حتى جاءته فرصة البطولة الأولى من خلال فيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع شادية ومن إخراج حسين كمال، ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب «فتى الشاشة الأول»، ومن أهم أفلامه وهو كبير السن فيلم “الجزيرة” مع أحمد السقا.

الفنان القدير محمود ياسين

حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها عنده، فقد حصل على: جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980، ومهرجان السينما العربية في أميركا وكندا عام 1984، ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988، حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975/ جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980.

تزوج الفنان محمود ياسين من الفنانة شهيرة ، إنجب منها كل من عمرو ورانيا ، وكشفت زوجة الراحلة فى حديث تليفزيوني لبرنامج ساعة صفا ، ان زوجها كان يرفض ترشيحها فى الافلام التى يقوم ببطولتها لانه يري ان هذا الامر مسؤولية المخرج .

الفنان القدير محمود ياسين

هل أصيب محمود ياسين بالزهايمر ؟

 

وحول ما تردد عن والده الفنان الراحل محمود ياسين قد أصيب بالزهايمر في آخر أيامه،كشف نجله الفنان عمرو محمود ياسين عن هذا الامر ، قائلاً :" الوالد مر بمراحل مرضية مختلفة وثيقة بتقدم السن وأنه كان وعيه جديا حتى بدأت الإصابات في أعضاء جسده وتعطل بعضها، الأمر الذي أثر على وعيه ولكنه لم يصب بالزهايمر.

وأكمل: "الوالد مر بمراحل مختلفة كان فيه مرحلة عمرية فيها إصابات منها الالتهاب الرئوي، وآخر لقاء كان بيني وبينه كان في وعي جديد لكن تعطل أجهزة الجسم أثر ذلك بالسلب على وعيه"، لافتا إلى أنه حتى أيامه الأخيرة هاتف أحفاده وتحدث معهم بشكل جيد.

 

محمود ياسين السينما والمسرح المسرح القومي مدينة بورسعيد نحن لا نزرع الشوك لفنان القدير محمود ياسين

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