أمانة المراكز الطبية المتخصصة تطلق مواقع إلكترونية جديدة لخدمة المواطنين

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة نتائج تقييم الأداء الرقمي للمواقع والصفحات التابعة لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك وفقًا لمؤشرات الظهور والتفاعل على المنصة الرقمية للأمانة، وذلك في إطار استراتيجية أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين.

وقد أسفرت النتائج عن تصدر الموقع الرئيسي لأمانة المراكز الطبية المتخصصة المركز الأول، فيما جاءت موقع مستشفى دار الشفاء في المركز الثاني، تلاها موقع معهد ناصر للبحوث والعلاج في المركز الثالث، ثم موقع مستشفى شرق المدينة في المركز الرابع، وموقع مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين في المركز الخامس.

ويعكس هذا التميز نجاح جهود فرق العمل بالمستشفيات والإدارات المختلفة في تعزيز الحضور الرقمي للمستشفيات والمراكز التابعة، وتقديم محتوى مهني يواكب تطلعات المواطنين ويسهم في التعريف بالخدمات الطبية المتخصصة والإنجازات التي تشهدها المستشفيات والمراكز التابعة.

خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة

وفي سياق متصل، وضمن خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية الإلكترونية للمستشفيات والمراكز التابعة، وفي إطار التوسع المستمر في مشروعات التحول الرقمي، نجحت أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الانتهاء من تطوير وإطلاق المواقع الإلكترونية الرسمية لكل من مستشفى محلة مرحوم التخصصي، مستشفى ناصر التخصصي، مستشفى القاهرة الفاطمية، مركز جراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح، ومستشفى ملوي التخصصي

ويأتي هذا الإنجاز في وقت قياسي، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من محرري المنصة الرقمية بالمستشفيات، والتعاون والتنسيق المستمر مع الفرق المختصة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بما يضمن تقديم محتوى رقمي متطور يعكس مستوى الخدمات الطبية المقدمة ويُسهم في تحسين تجربة المواطنين في الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية.

وتؤكد أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن التطوير الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبح أحد الركائز الأساسية لدعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية وإبراز ما تشهده المستشفيات والمراكز التابعة من تطوير مستمر في مختلف القطاعات.

وتتقدم أمانة المراكز الطبية المتخصصة بخالص الشكر لجميع فرق العمل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، تقديرًا لجهودهم المتميزة، ومؤكدةً استمرار العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات الرقمية التي تدعم رؤية الأمانة نحو بناء منظومة صحية حديثة ومتكاملة ترتكز على الابتكار والتطوير المستدام.