قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور مطلوب في وست هام يونايتد بعد تألقه المونديالي
المغول والعالم الإسلامي.. كيف أعاد الغزاة رسم خرائط القوة والحضارة في الشرق؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس
محمد فريد: نعمل على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات
العرابي: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في التاريخ المصري استعاد فيها الشعب زمام المبادرة لحماية الدولة
أمهات مصر: بدء امتحانات الثانوية العامة بمواد خارج المجموع سيقضي على التوتر
التضامن: قمة ستارت 2026 تناقش في الجلسة الأولى.. “الشركات بتدور على ايه 2030”
مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم| تفاصيل
ميلوني ترد على ترامب بعد اتهامها بالتوسل لصورة خلال قمة السبع
مصدر أمني: خطة موسعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والعاملين باللجان
مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم في معارك جنوب لبنان
قبل مواجهة بلجيكا.. إيران تتقدم بشكوى للفيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمانة المراكز الطبية المتخصصة تطلق مواقع إلكترونية جديدة لخدمة المواطنين

أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
عبدالصمد ماهر

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة نتائج تقييم الأداء الرقمي للمواقع والصفحات التابعة لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك وفقًا لمؤشرات الظهور والتفاعل على المنصة الرقمية للأمانة، وذلك في إطار استراتيجية أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين.

وقد أسفرت النتائج عن تصدر الموقع الرئيسي لأمانة المراكز الطبية المتخصصة المركز الأول، فيما جاءت موقع مستشفى دار الشفاء في المركز الثاني، تلاها موقع معهد ناصر للبحوث والعلاج في المركز الثالث، ثم موقع مستشفى شرق المدينة في المركز الرابع، وموقع مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين في المركز الخامس.

ويعكس هذا التميز نجاح جهود فرق العمل بالمستشفيات والإدارات المختلفة في تعزيز الحضور الرقمي للمستشفيات والمراكز التابعة، وتقديم محتوى مهني يواكب تطلعات المواطنين ويسهم في التعريف بالخدمات الطبية المتخصصة والإنجازات التي تشهدها المستشفيات والمراكز التابعة.

خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة 

وفي سياق متصل، وضمن خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية الإلكترونية للمستشفيات والمراكز التابعة، وفي إطار التوسع المستمر في مشروعات التحول الرقمي، نجحت أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الانتهاء من تطوير وإطلاق المواقع الإلكترونية الرسمية لكل من مستشفى محلة مرحوم التخصصي، مستشفى ناصر التخصصي، مستشفى القاهرة الفاطمية، مركز جراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح، ومستشفى ملوي التخصصي

ويأتي هذا الإنجاز في وقت قياسي، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من محرري المنصة الرقمية بالمستشفيات، والتعاون والتنسيق المستمر مع الفرق المختصة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بما يضمن تقديم محتوى رقمي متطور يعكس مستوى الخدمات الطبية المقدمة ويُسهم في تحسين تجربة المواطنين في الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية.

وتؤكد أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن التطوير الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبح أحد الركائز الأساسية لدعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية وإبراز ما تشهده المستشفيات والمراكز التابعة من تطوير مستمر في مختلف القطاعات.

وتتقدم أمانة المراكز الطبية المتخصصة بخالص الشكر لجميع فرق العمل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، تقديرًا لجهودهم المتميزة، ومؤكدةً استمرار العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات الرقمية التي تدعم رؤية الأمانة نحو بناء منظومة صحية حديثة ومتكاملة ترتكز على الابتكار والتطوير المستدام.

أمانة المراكز الطبية المتخصصة التحول الرقمي المواطنين الأداء الرقمي المركز الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ في الأسواق وبورصة الدواجن

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة يفضح عصابة صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع.. كواليس التحقيقات

ترشيحاتنا

الدكتور هاني عودة

خطيب الرواق الأزهري بالمظلات: سيدنا أبو بكر الصديق ضرب المثل الأعلى في الحب والفداء

الدكتور أبو اليزيد سلامة

خطيب الأزهر: أسماء بنت أبي بكر جسدت أسمى معاني البر والرحمة وحافظت على سرية رحلة الهجرة

حكم صبغ الشعر باللون "الأسود الفحمي".. أمين الفتوى يجيب

حكم صبغ الشعر باللون "الأسود الفحمي".. أمين الفتوى يجيب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد