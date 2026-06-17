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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شريف باشا: التعاون مع وزارة الصحة «خطوة إيجابية».. ونحتاج لإنهاء العمل داخل جزر منعزلة

الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التعاون الحالي بين اللجنة ووزارة الصحة يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن ترحيبه بهذا النهج، ومطالبًا باستمراره وتطويره بما يخدم المواطن.

وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالقطاع الصحي، إن النواب “مبسوطين من مستوى التعاون الجي من وزارة الصحة”، مؤكدًا ضرورة البناء على هذا التعاون خلال الفترة المقبلة لحل الملفات العالقة في المنظومة الصحية.

وأوضح أن أبرز التحديات السابقة كانت تتمثل في العمل داخل ما وصفه بـ“جزر منعزلة”، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك تنسيق حقيقي ومتكامل بين وزارة الصحة ووزارة التخطيط ووزارة المالية، لكان من الممكن حل الكثير من المشكلات المزمنة التي يعاني منها القطاع الصحي منذ سنوات.

وأضاف أن التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة هو السبيل الأسرع لتحسين مستوى الخدمة الصحية، وتجاوز التحديات المرتبطة بالتخطيط والتمويل والتنفيذ، بدلًا من تكرار الأزمات أو تأخر الحلول.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية استمرار هذا النهج التشاركي في التعامل مع ملفات الصحة، بما يضمن سرعة الاستجابة لطلبات النواب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وزارة الصحة طلبات الإحاطة القطاع الصحي

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