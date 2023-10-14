انتظام رحلات الطيران صداع في رأس الشركات والمسافرين| تقرير

أظهر تحليل أداء الشركات التي أصدرته، شركة OAG المزود الرائد عالميًا لمعلومات الطيران الرقمية وتحليلات الأداء لشركات الطيران والمطارات، حول مدى انتظام والتزام شركات الطيران بمواعيد الإقلاع والهبوط من المطارات، تفاوت في أداء شركات الطيران في المنطقة بينهم مصر.

بحسب تحليل المزود الرقمي العالمي، المسؤول عن بيانات حالة الرحلات الجوية والإلغاءات وتغييرات الحالة، فقد احتل الناقل الوطني لسلطنة عمان مركزًا متقدما على المؤشر الرقمي العالمي في منطقة الشرق الأوسط، خلال الثلاثة أشهر الماضية بنسبة تجاوزت 90%.

بالأرقام.. مؤشرات أداء شركات الطيران

بينما احتلت الخطوط الجوية السعودية ثاني المراكز المتقدمة بنسبة انتظام تتخطى الـ 83% بما يعادل تنفيذ 14 ألف رحلة جوية، بينما جاء معدل تقييم أداء الانتظام لشركة مصر للطيران يتجاوز 60% بما يعادل تنفيذ أكثر من 7 آلاف رحلة جوية. - وفقا لقييم شركة OAG -

خبراء الطيران، يحللون تقييم الأداء لشركات الطيران على مستوى العالم، وفقا للمنصات الرقمية العالمية المتخصصة في الملاحة الجوية والمطارات، لما لها من مردود كبير يعكس كفاءة أداء العمل بشركات الطيران.

التصنيفات العالمية وتأخر الرحلات

الناقل الوطني مصر للطيران، كان يعمل خلال السنوات الأخيرة التي تسبق جائحة كورونا على تحسين أداء انتظام الرحلات الجوية من إقلاع وهبوط في المطارات الدولية والاقليمية أيضَا، حتى جاءت فترة كورونا، توقف خلالها العمل كليًا وعاد من جديد بعد استقرار الأوضاع خلال أخر عامين، في سبيل تقليل زمن انتظار الرحلة على أرض المهبط وسرعة الأداء.

شركات الطيران العالمية يتأثر تصنيفها العالمية بمثل هذه الاحصائيات الرقمية التي تسجلها المنصات الرائدة في السفر والملاحة الجوية، ويتأثر أيضا ثقة الركاب في أداء الشركات نتيجة هذه التأخيرات التي قد يعاني منها الكثير من المسافرين في مختلف مطارات العالم.

بخلاف ذلك قد يتسبب عدم انتظام شركات الطيران بمواعيد تشغيلها المحددة سواء في الإقلاع أو الهبوط، إلى فرض غرامات مالية على الشركات نتيجة هذا التغيير، وأيضا قد يتسبب في إرباك خدماتها داخل المطارات الخارجية لعدم وصولها في الموعد المحدد لها.