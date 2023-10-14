بقوة 1001 حصان.. لامبورجيني ريفويلتو بقدرات لا تصدق| صور

تعتبر السيارة ريفويلتو واحدة من أقوى إصدارات شركة لامبورجيني الشهيرة، والتي تستند إلى قدرات فنية هجينه، تجعلها تمتلك قوة كبيرة من ناحية الاداء الفني والتسارع ايضا، بالاضافة إلى تمتعها بتصميم هيكلي يتسم بالطابع الرياضي.

القدرات الفنية لسيارة لامبورجيني ريفويلتو الخارقة

سيارة لامبورجيني ريفويلتو الخارقة

تستمد السيارة لامبورجيني ريفويلتو قوتها من 3 محركات كهربائية ذات قدرات هجينة، وبطارية ليثيوم ايون بقدرة 3.8 كيلووات في الساعة، وبهذه القدرات تصل القوة الاجمالية للسيارة إلى 1001 حصانا و793 رطل/قدم من العزم الاقصى للدوران.

سيارة لامبورجيني ريفويلتو الخارقة

ويمكن للسيارة لامبورجيني ريفويلتو الخارقة أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 350 كليومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 62 ميلًا في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.5 ثانية فقط.

سيارة لامبورجيني ريفويلتو الخارقة

تحتوي السيارة لامبورجيني ريفويلتو الخارقة على مقاعد رياضية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع امكانية البدء عن بعد، وعدد من انظمة القيادة التي يحددها قائد المركبة، بالاضافة إلى مجموعة من ادوات المساعدة على الطريق، ومجموعة ادوات رقمية لعرض البيانات قياسها 12.3 بوصة، بالاضافة إلى شاشة شاشة مقاس 9.1 بوصة، واخرى 8.4 بوصة.

سيارة لامبورجيني ريفويلتو الخارقة

وتضم لامبورجيني ريفويلتو تصميم خارجي يتسم بالشراسة، حيث تعتمد الواجهة الامامية على مصابيح حادة المظهر، مع لمسات بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وجنوط رياضية، مع مفهوم ثنائي الابواب، ومنظومة عادم ثنائية.