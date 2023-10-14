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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تطلب من الاحتلال الإسرائيلي تأجيل الهجوم البري ضد قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل الهجوم البري، على قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن طلب واشنطن من تل أبيب بتأجيل الهجوم البري، هو مهلة لحين تأمين ممر إنساني.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة “طوفان الأقصي” ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي حذر فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من انصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال قوافل النازحين وتسبب في مجزرة جديدة.

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