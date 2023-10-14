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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس من الصداع النصفي إذا كنت تمارس هذه العادات.. الأخيرة أخطرهم

عادات قد تسبب في
عادات قد تسبب في الإصابة بالصداع النصفي

قد نشعر أحيانا بالصداع النصفي، ونستمر في تناول المسكنات للسيطرة على الألم، إلا أننا لا نعرف السبب وراء الإصابة بالصداع النصفي.

عادات قد تسبب في الإصابة بالصداع النصفي

 

ويمكن لبعض العادات أن تزيد من الإصابة بالصداع النصفي، وفقا لما جاء في موقع “ويب ميد” الطبي، وتشمل ما يلي :

 

مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

لا غنى عنه.. نوع شاي يحميك من مرض خطير

 

_ عدم تناول الطعام في أوقاته :

التأخير في تناول الوجبات عن موعدها خلال اليوم، قد يتسبب في الإصابة  بالصداع النصفي.

 

عادات قد تسبب في الإصابة بالصداع النصفي

 

_ التأثيرات العاطفية والنفسية :

عند الانفعال او الإجهاد العاطفي يطلق الجسم مواد كيميائية معينة في الدماغ ليعمل على توسيع الأوعية الدموية لمرور الدم بشكل أكبر، والذي قد يتسبب في حدوث الصداع النصفي.

 

_ تناول المسكنات بشكل يومي :

ويمكن لتناول أدوية الصداع بشكل يومي ان يصيبك بالصداع النصفي بشكل دوري .

الصداع الصداع النصفي المسكنات الوجبات الأوعية الدموية أدوية الصداع

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