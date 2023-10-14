احترس من الصداع النصفي إذا كنت تمارس هذه العادات.. الأخيرة أخطرهم

قد نشعر أحيانا بالصداع النصفي، ونستمر في تناول المسكنات للسيطرة على الألم، إلا أننا لا نعرف السبب وراء الإصابة بالصداع النصفي.

عادات قد تسبب في الإصابة بالصداع النصفي

ويمكن لبعض العادات أن تزيد من الإصابة بالصداع النصفي، وفقا لما جاء في موقع “ويب ميد” الطبي، وتشمل ما يلي :

_ عدم تناول الطعام في أوقاته :

التأخير في تناول الوجبات عن موعدها خلال اليوم، قد يتسبب في الإصابة بالصداع النصفي.

عادات قد تسبب في الإصابة بالصداع النصفي

_ التأثيرات العاطفية والنفسية :

عند الانفعال او الإجهاد العاطفي يطلق الجسم مواد كيميائية معينة في الدماغ ليعمل على توسيع الأوعية الدموية لمرور الدم بشكل أكبر، والذي قد يتسبب في حدوث الصداع النصفي.

_ تناول المسكنات بشكل يومي :

ويمكن لتناول أدوية الصداع بشكل يومي ان يصيبك بالصداع النصفي بشكل دوري .