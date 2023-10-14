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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل التسبيح بعد الصلاة من كمال صحتها؟.. الإفتاء توضح فضل الاستغفار

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ترديد الأذكار بعد الصلاة أمر مستحب وسنة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومن تركها صحت صلاته

وأضاف «عويضة» خلال بث مباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المشاهدين، أن هناك مقولة خاطئة يرددها البعض وهي: «ختام الصلاة من تمام الصلاة»، منبها على أن الصلاة تنتهي بالتسليم «السلام عليكم ورجمة الله»، وأن الأذكار التي تكون دبر كل صلاة مكتوبة في مستحبة شرعا، ومن يتركها صلاته صحيحة.

وأشار إلى أن من السنة بعد الصلاة إذا سلم المصلى أن يستغفر الله ثلاث مرات، ويقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة، ويردد ثلاثا وثلاثين تسبيحة، وثلاثا وثلاثين تحميدة، وأربعا وثلاثين تكبيرة».

أوضح مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، أن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

خطأ يقع فيه البعض عند التسبيح عقب الصلاة

وجهت متصلة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال لقائه في برنامج " والله أعلم" تقول فيه: " هل التسبيح بعد الصلاة مباشرة أم بعد ركعتي السنة ، وهل يشترط فيه الطهارة ؟".

رد المفتي السابق قائلا: التسبيح لا يكون إلا بعد الصلاة مباشرة ولم يرد في الشريعة أن التسبيح بعد ركعتي السنة وإنما قال النبي "من قال دبر كل صلاة" وهذا معناه عقب الصلاة مباشرة.

وتابع: نجد بعض المصلين يؤجل التسبيح إلى ما بعد ركعتي السنة وهذا لم يرد به نص أو دليل، كما أن التسبيح لا يشترط فيه الطهارة فلو أن شخص أنهى صلاته وإذا به يسبح فانتقض وضوءه فلا حرج في ذلك فليكمل تسبيحه لأنه لا يشترط فيه الوضوء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال.

هل يأثم من يسبح على اليد اليسرى

قال الدكتورعلي جمعة مفتي الجمهورية السابق  وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن جماهير العلماء أجمعوا على أن من يسبح عقب الصلاة على اليد اليسرى لا يأثم.

وأوضح «جمعة»  في فتوى له عبر صفحته الرسمية ، في إجابته عن سؤال: «هل أسبح عقب الصلاة على اليد اليمنى، وماذا لو سبحت على اليد اليسرى، هل آثم؟»، أن الوارد في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يعقد التسبيح بيمناه، أي باليد اليمنى.

وأضاف: لكن لا بأس بالتسبيح باليد اليسرى، فالتسبيح بكلا اليدين عند جماهير العلماء، وهذا حال وليس سنة.
 

التسبيح عقب الصلاة علي جمعة الاستغفار بعد الصلاة دار الإفتاء

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