تحويلات مرورية في مدينة نصر لاستكمال أعمال مونوريل العاصمة الإدارية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق شارع ذاكر حسين بمدينة نصر للمتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

وأوضحت أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية وتنفيذ أعمال الغلق.

وأشارت إلى أن تنفيذ تلك الأعمال سيكون ليلاً ونهاراً إبتداءاً من الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق 13/10/2023 ولمدة (ثلاثون يوماً).

وأفادت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأن إجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للاتجاه القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية :

➢ يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى .

➢ يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد ثم الدخول يساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى .

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.