علامتان تظهر على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي قد يترتب عليها الإصابة بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة، كالإصابة بالسكتة الدماغية أو تجلط الشرايين، نتيجة تكون قوة دفع الدم باتجاه جدان الشرايين بشكل عال ومستمر.

أعراض تظهر على اليدين تدل على الإصابة بإرتفاع ضغط الدم

وهناك علامات إذا ظهرت على يديك تنذرك بارتفاع ضغط الدم بشكل كبير في للجسم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وهناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى إرتفاع ضغط الدم، مثل : زغللة العين، وضبابية الرؤية، الصداع المستمر.

ولكن هناك علامات آخرى تظهر على اليدين، وتدل على إرتفاع ضغط الدم، وتشمل ما يلي:

_ وجود خذر في اليدين.

_ تنميل أطراف اليدين.