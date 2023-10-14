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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. الكشف على 604 مواطنين خلال قافلة طبية بقرية رفاعة في قوص

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

وقعت قافلة طبية مجانية تابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا، الكشف الطبى على ٦٠٤ مواطنين فى تخصصات متنوعة، بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص جنوب قنا وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

 

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وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة التى نظمتها مديرية الصحة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٦٠٤ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ١٥٩ حالة طب أطفال، ١٥٦ حالة أمراض باطنة، ١١٦ حالة عظام، ٦٠ حالة أمراض نساء وتوليد، ٤٨ حالة أسنان، ٣٥ حالة جراحة عامة، ٣٠ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٥٥ حالة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقدم أيضاً بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرها ٥٩ مواطنا.

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