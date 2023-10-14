مسافة السكة.. استعدادات مؤسسة «أبو العينين» بقافلة الدعم لشعب فلسطين| صور

شارك عدد كبير من متطوعي مؤسسة “أبو العينين” في تجهيز قافلة الدعم لشعب فلسطين، منذ ساعات الصباح الأولى، وتجهيزها للشحن في أسرع وقت.

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقدم مؤسسة أبو العينين الخيرية قافلة ضخمة أطلقها التحالف الوطني لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشاركت مؤسسة أبو العينين بتقديم 30 طن مواد غذائية، و2000 لحاف، وعدد ضخم من المتطوعين.



كما شاركت في حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا المصابين والجرحى في غزة، بتعليمات من النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة ووكيل البرلمان، الذي وجه بوضع كل الإمكانيات لمساندة ودعم أهالينا في غزة وفلسطين.

وأكدت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مؤسسة أبو العينين كعضو مؤسس فى التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، شكلت فريق عمل من قياداتها للمشاركة فى القافلة الضخمة التي أطلقها التحالف الوطنى لدعم أهالى غزة من خلال تقديم أقصى ما يمكن من مساعدات فى أقصر وقت ممكن، وقد تم تجهيز 30 طن مساعدات غذائية و2000 لحاف بصورة عاجلة.

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