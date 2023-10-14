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أخبار البلد

مسافة السكة.. استعدادات مؤسسة «أبو العينين» بقافلة الدعم لشعب فلسطين| صور

صدى البلد

شارك عدد كبير من متطوعي مؤسسة “أبو العينين” في تجهيز قافلة الدعم لشعب فلسطين، منذ ساعات الصباح الأولى، وتجهيزها للشحن في أسرع وقت.

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقدم مؤسسة أبو العينين الخيرية قافلة ضخمة أطلقها التحالف الوطني لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وشاركت مؤسسة أبو العينين بتقديم 30 طن مواد غذائية، و2000 لحاف، وعدد ضخم من المتطوعين. 

 
كما شاركت في حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا المصابين والجرحى في غزة، بتعليمات من النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة ووكيل البرلمان، الذي وجه بوضع كل الإمكانيات لمساندة ودعم أهالينا في غزة وفلسطين. 

وأكدت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مؤسسة أبو العينين كعضو مؤسس فى التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، شكلت فريق عمل من قياداتها للمشاركة فى القافلة الضخمة التي أطلقها التحالف الوطنى لدعم أهالى غزة من خلال تقديم أقصى ما يمكن من مساعدات فى أقصر وقت ممكن، وقد تم تجهيز 30 طن مساعدات غذائية و2000 لحاف بصورة عاجلة.

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استعدادات التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الفلسطينيين في غزة النائب محمد أبو العينين تبرع بالدم مؤسسة أبو العينين الخيرية

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