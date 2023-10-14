عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثلاثي القوس والسهم يحقق الرقم المؤهل لأولمبياد باريس

صدى البلد

حقق علي عبد البر وندى عزام ورنا ممدوح ثلاثي المنتخب الأول للقوس والسهم الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسمياً، من خلال مشاركتهم في البطولة العربية المقامة حاليا في السعودية.

وأحرز علي عبد البر 640 نقطة في حين أحرزت ندى عزام 617 نقطة في حين حققت رنا ممدوح 610 نقطة.

وسبق وحقق ماجد دميان وليندا شرف ثنائي منتخب مصر للقوس والسهم، الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسمياً، بعد مشاركتهما  في بطولة  Sydney Olympic Park Archers Match play 8.

ونجح ماجد دميان في تحقيق مجموع نقاط 647 نقطة، في حين حققت ليندا شرف مجموع نقاط 611 نقطة.

وكان سبق وحقق شريف أشرف، لاعب منتخب مصر للقوس والسهم، الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسمياً، بعد مشاركته فى بطولة SV Tell Weilheim  التي أقيمت مؤخرا في  ألمانيا، بعدما أحرز مجموع نقاط 646 بالبطولة.

وتقام منافسات البطولة العربية بمشاركة 110 لاعبين ولاعبة يمثلون 17 دولة، ويترأس بعثة المنتخب اللواء وليد المليجي نائب رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم، وتضم البعثة كل من، علي عبر البر وبهاء عمرو ويوسف طلبة وشريف أشرف وجنى عبد الجيد وندى عزام ورنا ممدوح في القوس الأولمبي، وأحمد فخري ونانسي الجبيلي في القوس المركب بالإضافة إلى الدكتور ماجد محيي المدير الفني.

وينتظر الاتحاد المصري للقوس والسهم إحراز باقي الأرقام والمراكز المؤهلة للأولمبياد في البطولة الأفريقية المقبلة المقرر اقامتها في تونس.

received_260214533679838
received_260214533679838

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

ترشيحاتنا

وزير الصحة يوجه بالتحقيق في تعطل 4 أجهزة طبية بمستشفى «رمد قلاوون»

لبنان .. الاحتلال يستهدف عددا من المناطق بقذائف فوسفورية وبيان هام للجيش

لمتابعة المشروعات القومية.. السيسي يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

شكري لنظيرته الألمانية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونحذر من تداعيات خطيرة وقاسية

الاحتلال يؤكد استمراره في العدوان لحين القضاء على حماس

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ