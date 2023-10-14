الوحدات المحلية تزرع 87 شجرة مثمرة بمطاي

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي ، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم زراعة 87 شجرة مثمرة وزينه بطريق مصر أسوان الزراعي في الجانب الغربي من أول ميدان الشهيد وحتى "قرية الكفور"، مؤكدا أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل حرصا على صحة و سلامة المواطنين .