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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. تحرير 50 محضرا خلال حملات رقابية لضبط الأسواق بمطاي وديرمواس

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على  تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

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وقال هشام فايز رئيس مركز مطاي، أن الحملات التموينية على المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين ومفتشي الأغذية، أسفرت عن تحرير 25 محضرا متنوعا منها 19 محضرا على المخابز البلدية تنوعت ما بين( عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن -عدم الالتزام بالمواعيد - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات )، كما تم ضبط 50 كرتونة خل و 9 شيكارة أعلاف و 13 لفه عصائر بدون فواتير بحضور التفتيش التمويني بالإدارة الصحية، إلى جانب 6 محاضر ضد الجزارين المخالفين .

وأوضح عامر طه رئيس مركز ديرمواس إن الوحدة المحلية حررت 25 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية مكبرة منها حملة على المخابز البلدية بدائرة المدينة وأسفرت عن 22 محضرا ، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر تنوعت بين (ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي - ذبح خارج المجزر – وضبط مجمدات غير صالحة)، وذلك خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة بقرى (طوخ - السوالم - نزلة الحاج قنديل) بالتعاون مع إدارتي الطب البيطري والتموين بالمركز، لضمان إعلان الأسعار والذبح داخل المجازر الحكومية و حمل شهادات صحية.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الاسواق والمحال التجارية الحملات التموينية اللواء اسامة القاضي حقوق المواطن

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