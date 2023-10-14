توجيهات رئاسية.. مدبولي: تقرير أسبوعي عن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتفقد عدد من مشروعات محافظة بورسعيد مشيرا الي انه يتواجد في أكثر من محافظة لمتابعة مشروعات المحافظات .

وأضاف مدبولي خلال الموتمر الصحفي أنه تفقد عدد من النماذج الناجحة لمصانع قطاع خاص باستثمارات مصرية خالصة مشيرا الي ان هذه المصانع تقلل فاتورة الاستيراد وتعمل علي الاكتفاء الذاتي.

ووجه مدبولي رسالة لرجال الاعمال قائلا إن هذا الوقت الذهبي لنجاح القطاع الخاص في المشروعات خاصة ان الحكومة توفر حوافز اضافية للمستثمرين .

وأكد أن عددا من أصحاب المصانع طالبوا بالتوسع في مجالاتهم مشيرا الي انه سيتم الاتفاق مع المحافظ علي جميع الموافقات التي يريدها المستثمرين .

وأشار إلى أنه تم عمل سوف حضاري للباعة الجائلين مما وفر لهم عائد اجتماعي حيث انه اصبح له مكان امن يعرض به السلع .

وتابع مدبولي أن هناك تقرير اسبوعي الاسعار وتطبيق مبادرة خفض اسعار السلع الاساسية للمواطنين مشيرا الي ان هذا طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.