عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

صدى البلد

صعد ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة والمقرر إقامتها في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

تأهلت ضحى هاني وهنا طارق لقبل نهائي منافسات زوجي السيدات بعد فوزهن على زميلتهن بالمنتخب المصري "حبيبة أحمد يسري وفاطيما ربيع" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-5، 21-13".

ومن المقرر، أن يلتقي الزوجي المصري في نصف النهائي مع الزوجي الجزائري المكون من: "ياسمينا شيباح وليندا مازري" واللتان تفوقتا على زوجي السعودية المكون من: "خديجة كوثر وهيا المدرع" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-8، 21-10".

وصعد الزوجي المصري المختلط المكون من: "ضحى هاني وأدهم حاتم الجمال" لنصف النهائي أيضًا بعد الفوز على الزوجي الجزائري المكون من: "سيليا منيب وعبد العزيز محمد أوشيفون" بنتيجة 2-1 في مباراة قوية استمرت ما يقارب الساعة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "17-21، 21-18، 21-13" ليضرب الزوجي المصري موعدًا قويًا في قبل النهائي مع الزوجي الألماني المكون من: "جوليا ماير وجونيز جينسين" والذي فاز على الزوجي السعودي المكون من: "مهد شيخ وخديجة كوثر" بنتيجة 2-0، في مواجهة جاءت نتائج أشواطها كالتالي: "21-17، 21-10".

أحمد يسري استاد القاهرة الدولي اكتوبر الجاري القاهرة الدولي باستاد القاهرة الدولي بطولة مصر الدولية باستاد القاهرة المنتخب المصري ضحي هاني ستاد القاهرة الدولي قبل النهائي للريشة الطائرة منافسات زوجي السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

اشترطت دخول المساعدات ..مصر ترفض السماح للرعايا الأمريكيين العبور من معبر رفح

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

ترشيحاتنا

إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

أخبار التوك شو: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين .. والأرصاد تحذر تلك المناطق

مباحثات موسعة بين شكري ونظيره التركي لتنسيق الرؤى بشأن الوضع فى غزة|صور

حزب الله يتبنى إطلاق النار على مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية

مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

تضامنًا مع كاتبة فلسطينية.. اتحاد الناشرين العرب ينسحب من معرض فرانكفورت للكتاب

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ