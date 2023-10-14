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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. انطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ بمشاركة 2200 لاعب

الاستعداد لبطولة
الاستعداد لبطولة العالم للشطرنج

انهت محافظة جنوب سيناء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين التي ينظمها الاتحادات الوطنية للشطرنج حول العالم، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وكافة الجهات المعنية بالمحافظة، والمقرر انطلاقها غدًا الأحد، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم.


وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جاري استقبال كافة الوفود المشاركة في البطولة وتسكينها، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، مع تنفيذ تعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين، وتوفير الإمكانيات اللازمة للبطولة.


وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن البطولة ستقام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 2200 لاعب ولاعبة، من نحو 100 دولة حول العالم، خلال الفترة من 15 حتى 26 أكتوبر الجاري، وسوف يجري تنظيم احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز على الفائزين في البطولة بحضور محافظ جنوب سيناء، وعددًا من قادة الشباب والرياضة. 


وأكد أن مصر تشارك في البطولة بنحو 60 لاعبا، مشيرًا إلى أنه جرى تنظيم البطولة للذكور والإناث بداية من سن 8 و10 و12 عامًا.

بطولة العالم للشطرنج

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جنوب سيناء بطولة العالم الشطرنج شرم الشيخ

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