10 ملايين شيكل مساعدات فورية من الاحتلال لـ مستوطنات غلاف غزة

قال موقع "والا" العبري، مساء اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية خصصت 10 ملايين شيكل جديدة للمساعدات الفورية لمستوطنات غلاف غزة.

ووفقا للموقع العبري يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تسريع معالجة منطقة غلاف غزة، بتوجيه من وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت.

وبحسب الموقع فإن هذه الأموال تعتبر موازنة أولية، حتى الانتهاء من الموازنة الحكومية لإعادة إعمار منطقة مستوطنات غلاف غزة. وستتولى مديرية المساعدات توفير الاستجابة الأساسية الأولية للمستوطنات المتضررة داخل القطاع القتالي التابع لفرقة غزة.

وقال الموقع أن جيش الاحتلال قام بتشكيل 10 فرق عمل تضم متخصصين في جميع المجالات لدخول المستوطنات، منها أعمال الإغاثة والتعامل مع البنية التحتية للكهرباء والغاز والمياه وإزالة الأنقاض والتنظيف، مشيرا إلى أن هذه الأعمال سوف تتم بالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.