عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 ملايين شيكل مساعدات فورية من الاحتلال لـ مستوطنات غلاف غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال موقع "والا" العبري، مساء اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية خصصت 10 ملايين شيكل جديدة للمساعدات الفورية لمستوطنات غلاف غزة.

ووفقا للموقع العبري يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تسريع معالجة منطقة غلاف غزة، بتوجيه من وزير الحرب الإسرائيلي  يوآف جالانت.

وبحسب الموقع فإن هذه الأموال تعتبر موازنة أولية، حتى الانتهاء من الموازنة الحكومية لإعادة إعمار منطقة مستوطنات غلاف غزة. وستتولى مديرية المساعدات توفير الاستجابة الأساسية الأولية للمستوطنات المتضررة داخل القطاع القتالي التابع لفرقة غزة.

وقال الموقع أن جيش الاحتلال قام بتشكيل 10 فرق عمل تضم متخصصين في جميع المجالات لدخول المستوطنات، منها أعمال الإغاثة والتعامل مع البنية التحتية للكهرباء والغاز والمياه وإزالة الأنقاض والتنظيف، مشيرا إلى أن هذه الأعمال سوف تتم بالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.

سلطات الاحتلال الاسرائيلية 10 ملايين شيكل مساعدات الفورية مستوطنات غلاف غزة غلاف غزة لحرب المستمرة على قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

ترشيحاتنا

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.. وجنود الاحتلال تهرب.. فيديو

وزير الخارجية التركي: أنقرة تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

تركيا تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض العنف ضد المدنيين

قافلة مؤسسة أبو العينين تواصل طريقها إلى الشعب الفلسطيني| صور

المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة لاستعادة ثقة المستثمرين

محلل مالي وجيوسياسي: حرب إسرائيل مع حماس تضر بالاقتصاد العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرفين رومل.. احتفال عيد ميلاد زوجة المارشال الألماني يتحول إلى كارثة

بعد تصريحاتها الجريئة| 10صور تكشف عن إطلالات باميلا الكيك المثيرة للجدل

أكلة فلسطينية| تعرف على طريقة عمل مقلوبة اللحم

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ