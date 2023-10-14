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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سرعتها 3000 كم بالساعة.. قدرات فائقة لمقاتلة النسر الجوي الأمريكية.. تفاصيل

مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية

عرضت فضائية “ العربية ”، تقريرا عن إعلان القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن وصول طائرات مقاتلة جديدة لتعزيز التمركز الأمريكي في الشرق الأوسط .

 

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وأوضح التقرير أن الطائرات الأمريكية من طراز إف – 15 e، ويطلق عليها النسر الجوي المهاجم.

 

وتابع التقرير أن المقاتلة هي مقاتلة تكتيكية قادرة على المناورة في جيمع الأحوال الجوية وسرعتها تصل لـ 3000 كيلو متر في الساعة ومصممة للسماح باكتساب التفوق الجوي في سماء المعركة .

 

وأكمل التقرير أن المقاتلة تتمتع بنظام ملاحة ورادار متقدم يمكنها من تمييز العدو واختراق دفاعات العدو باستخدام أسلحة بنظام جو جو ".

 

ولفت التقرير إلى أن المقاتلة  لديها قدرة فائقة على المناورة والتسارع والدوران المزدوج من خلال قوة محرك دفع عالية ، وتكلفة انتاجها تصل لـ 30 مليون دولار

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