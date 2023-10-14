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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن وصول سرب طائرات عسكرية للشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، وصول طائرات مقاتلة إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية لتعزيز العمليات الجوية بالشرق الأوسط.

وقالت القيادة في بيانها إن الطائرات التي وصلت إلى المنطقة من طراز "ماكدونيل دوجلاس إف-15 إي سترايك إيجل".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة للصحفيين خلال جولة في فيلادلفيا إن "إحدى أولوياتي معالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة "تعمل على التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للرد على الهجمات"، مشيراً إلى أنه طمأن "عائلات الأميركيين المفقودين بأننا لن نتوقف حتى إعادتهم للوطن".

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