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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر إرسال السادات طائرات مقاتلة إلي سوريا لضرب إسرائيل يوم 8 أكتوبر

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أكد  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن يوم 8 أكتوبر السفير السوفيتي حضر للسادات وأبلغه رسالة أن سوريا تطلب وقف إطلاق نار وأنها تعرضت لخسائر في الجولان والهجوم توقف ويطلب وقف إطلاق نار الآن.

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وقال خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السادات رد علي السفير السوفيتي قائلًا: «أننا نشك أن سوريا طلبت وقف إطلاق النار لأننا ننسق معهم علي أعلي مستوى، ولن يتم وقف إطلاق النار».

وتابع: مصر أرسلت سرب من مقاتلات ميج 17 إلي سوريا للمساعدة في ضرب إسرائيل من الشمال، بالإضافة إلى ارسل السادات مبعوث للرئيس السوري الأسد الذي أكد أن الوضع العسكري جيد ولم أطلب وقف النار.

وأوضح أبو الغيط، أن السفير محمد بسيوني كان ضابط مخابرات عسكرية وارسله السادات بطائرة خاصة لمقابلة الرئيس السوري الأسد وتأكد أن لا نية لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن السوفييت كانوا خائفين من الاسترخاء العسكري وكان لديهم سوء فهم لما يحدث و خوفا من مواجهة مع أمريكا. 

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