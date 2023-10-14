لأول مرة.. عرض مركب تحاكي التجارة في العصر اليوناني الروماني بالإسكندرية

قال الدكتور علي ضاحي رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، إن المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية هو المتحف الوحيد المتخصص في هذه النوعية من الآثار على مستوي الشرق الأوسط في هذا النوع من المقتنيات ويضم 6 آلاف قطعة آثرية متنوعة يعبر عن كل المراحل التاريخية في العصر اليوناني الروماني.

أوضح دكتور علي في لقاء مع "صدى البلد" ، أن يتميز المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ، بعرض تاريخي لـ ماقبل الاسكندر الاكبر ثم عصر الاسكندر و العصر البطلمي ثم الانتقال لعصر الالهة و المعبودات ، ويحتوي المتحف نموذج معبد التمساح الآثري الذى تم نقله وتركيبه.

أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، ان المتحف اليوناني الروماني يعرض الفلسفة و المسرح والموسيقي والحياة الآخرة و الفترة البيزنطية و بازيلاكا لأول مرة في متاحف مصر ، هناك تنوع بـ 27 قاعة بالمتحف.

إستكمل قائلا : أننا واجهنا تحديا كبيرا لنقل تمثال لايزيس فاريا الملكة البطلمية في هيئة ايزيس والذى صاحبة تخوف من قبل الأجانب وعدم قدرتنا على إعادة تركيب ونصب التمثال بايادي مصرية خالصة ،ولكننا حققنا النجاح الذى لاقي إشادتهم .

تابع قائلا : إن الدور العلوي بالمتحف به مجموعة ضخمة من المقتنيات الآثرية من العملة الصناعات والتجارة ومجموعة من القطع المعبرة عن الفن السكندري .

أفاد انه لأول مرة تعرض في المتحف مركب تحاكي التجارة في العصر اليوناني الروماني و التبادل التجاري بين مصر و الدول الأخرى ليتم صناعة المركب والمقتنيات التجارية .

لفت أن هناك وقفات مميزة يستطيع من خلالها فهم قصة العرض المتحفي في المتحف ، الأول في الشرق الأوسط ولدينا مقتنيات لا توجد في أي متحف في العالم أبرزها ايزيس فاريا.