إيقاف عواد ومترجم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.



وجاءت عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري على النحو التالي:

عقوبات فرق البنك الأهلي

إيقاف اللاعب محمد فتحي محمود محمد، لاعب البنك الأهلي، مباراة واحدة؛ بسبب الطرد، بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات نادي الزمالك

إيقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك لمدة مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20.000 جنيه؛ لما بدر منه بعد المباراة، مع استمرار العقوبة الموقعه عليه سابقا، بالإيقاف 4 مباريات؛ بعد مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية.

إيقاف محمد حسين عواد موسى، لاعب نادي الزمالك، مباراة واحدة؛ بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.