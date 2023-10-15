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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع بداية الخريف.. تناول ملعقة من هذا الطعام على الريق لتقليل السعال

السعال
السعال

تشير بعض الدراسات إلى أن العسل قد يكون فعالاً في تخفيف السعال الليلي في الأطفال .

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مش بس الأدوية.. 5 خطوات فعالة للتخلص من حساسية الخريف

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احذر .. هذه العلامات تدل على قلة النوم ليلا

العسل مشهور على مر الزمن لعلاج الحلق و السعال في الأطفال والكبار ويمكن أن يُعطى من قبل ملعقة الشاي أو أن يُحوّل إلى كوب من الشاي أو ماء الليمون الدافئ.

ويمكن استخدام العسل لتقديم بعض الراحة للسعال، وقد أظهرت الدراسات أن العسل كان أكثر فعالية من مجرد دواء في الحد من السعال.

والعسل لديه بعض الخصائص المضادة للمهروم والمضادة للالتهاب، العسل يمكن أن يساعد عن طريق الحد من الالتهاب، يُظهر أنّ العسل قد يقلل من إفرار المخاط، لذا، يمكنك استخدام العسل لأعراض السعال أيضاً، سواء كان ذلك سعالاً مبلاً أو جافاً.

العسل الالتهاب السعال السعال الليلي التهاب الحلق

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