في عيد ميلادها الـ 55.. إطلالات خطفت الأنظار لـ نشوى مصطفى

يصادف اليوم الـ 15 من أكتوبر عيد ميلاد الفنانة نشوى مصطفى، والتي أتمت عامها الـ 55.

وتعد نشوى مصطفى، من الفنانات اللواتي قامن بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسنيمائية الهامة التي يفضلها العديد من الأشخاص.

وتحرص نشوى مصطفى، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وتفضل نشوى مصطفى، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نشوى مصطفى، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وتفضل نشوى مصطفى، ألوان الشعر البنية لشعرها القصير ليتناسب مع لون بشرتها ويكشف جمالها.

وإليكم صور نشوى مصطفى