مفاجأة بالرأي العام الأمريكي .. استطلاع يصدم واشنطن بشأن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ضد فلسطين

كشفت صحيفة npr الأمريكية، أن هناك تباينا واضحا في موقف الرأي العام من دعم إدارة بايدن لإسرائيل في جرائمها التي تمارس بحق أهل غزة، وفي الوقت أن الأغلبية لا يزالون يدعمون تلك السياسة، إلا أن المفاجأة أن أغلبية الشباب من هم دون سن الـ45، يرفضون تلك السياسات، وأن الداعم الأكبر لتلك السياسات هم من كبار السن، والذي لا يزالون يشكلون الرأي العام لهم من خلال الإعلام الأمريكي الخاض معظمه لسيطرة جماعات دعم إسرائيل، عكس الشباب الذي تتعدد مصادر معلوماته مع استخدام التكنولوجية الحديثة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ثلثا الأميركيين يقولون إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم إسرائيل علناً في الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك وفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجرته محطة NPR/PBS NewsHour/Marist ، ولكن هذا الاستطلاع أظهر أن هناك انقسامات عرقية وأجيال واسعة حول هذه المسألة، وأن عدداً كبيراً من المشاركين يشعرون بالقلق من أن الحرب سوف تمتد إلى صراع إقليمي أوسع.

على عكس الطبيعي.. المعظم مهتم بالحرب وبايدن لن يستفيد

وعلى عكس طبيعة المجتمع الأمريكي الذي يولى اهتمامم أكبر بقضاياه الداخلية، فقد قال سبعة من كل عشرة أمريكيين إنهم يولون اهتماما وثيقا بالحرب، وذلك بحسب ما كشفته الصحيفة الأمريكية عن استطلاع الرأي، وعلى الرغم من أن معظم الناس يتفقون على أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم إسرائيل علنا، فإن الرئيس بايدن - الذي أعرب عن دعم علني قوي للأمة اليهودية - لا يستفيد سياسيا.

وقد تم إجراء الاستطلاع على 1313 شخصًا بالغًا يوم الأربعاء، وقد تم الوصول إلى المستجيبين عبر الهاتف باستخدام المقابلات المباشرة أو عبر الرسائل النصية أو عبر الإنترنت، وبشكل عام، قال 65% أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم إسرائيل علناً. وكان هذا صحيحاً بالنسبة لأغلبية كبيرة من كلا الحزبين – 77% من الجمهوريين و69% من الديمقراطيين، ومن الجدير بالذكر أن المستقلين كانوا أقل احتمالاً لتصديق ذلك - حيث اعتقد 54% منهم أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم إسرائيل علناً، ولكن الثلث قال إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقول أو تفعل أي شيء.

الشباب والسود ليسوا مع دعم إسرائيل

والمفاجأة في استطلاع الرأي، أن هناك فجوات عمرية وعنصرية كبيرة، حيث أن 78% من أولئك الذين يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكثر يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ موقفًا مؤيدًا علنيًا لإسرائيل، ولكن 48% فقط من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا قالوا ذلك، وهو ما يعني أن 52% من الشباب الأمريكي يرى عكس هذا الموقف.

وينطبق هذا بشكل خاص على أصغر الأميركيين المؤهلين للتصويت - حيث قال 48% فقط من الجيل Z/جيل الألفية أن الولايات المتحدة يجب أن تعبر علنًا عن دعمها، مقارنة بـ 63% من الجيل X، و83% من جيل طفرة المواليد، و86% من الصامتين/العظماء. جيل، وعلى أسس عنصرية، قال 51% فقط من غير البيض إن على الولايات المتحدة اتخاذ مثل هذا الموقف العلني الداعم لإسرائيل، بينما يعتقد 72% من البيض أنه ينبغي عليها ذلك.

نقاط مهمة في الاستطلاع

الأغلبية لديهم مخاوف من انتشار الحرب .. والملفت للنظر فيما جاء بالتقرير، أن ثمانية من كل عشرة قالوا إنهم يشعرون بالقلق من أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستؤدي إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ومن الجدير بالذكر أن هناك فجوة كبيرة بين الجنسين هنا، وكانت النساء أكثر عرضة للقلق بـ 16 نقطة من انتشار الصراع (87%) مقارنة بالرجال (71%).

الموقف من رد إسرائيل حتى الآن و في هذه المرحلة، يقول عدد أكبر من الأميركيين أن رد فعل إسرائيل كان صحيحاً - 44% قالوا ذلك، ومع ذلك، قال ربع المشاركين تقريبًا إنه كان كثيرًا، وقال ربع آخر تقريبًا إنه أقل من اللازم، وكان الرجال الديمقراطيون هم الأكثر ميلا إلى القول بأن رد إسرائيل كان أكثر من اللازم (44%)، يليهم أولئك الذين يعيشون في المدن الكبرى (41%)، ومن هم دون 45 عاما (37%)، ومؤيدو بايدن (37%)، ومن ناحية أخرى، كان الرجال البيض الذين لا يحملون شهادات جامعية (45%)، والرجال الجمهوريون (44%)، والمسيحيون الإنجيليون البيض (40%)، وأنصار دونالد ترامب (39%)، هم الأكثر احتمالًا للقول بأن هذا المبلغ قليل جدًا.

هل الدعم الأمريكي جعل المنطقة أكثر أمنا .. وتقول أغلبية ضئيلة إن الدعم الأمريكي لإسرائيل جعل المنطقة أكثر أمنا، وبهامش 53% - 41%، قال المشاركون إنهم يعتقدون أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يجعل الشرق الأوسط أكثر أمانًا، ولكن هناك بعض الانحرافات الملحوظة، وخاصة بين الأميركيين الأصغر سنا، فقد كان جيل Z/جيل الألفية هو المجموعة الوحيدة التي تم اختبارها حيث قالت الأغلبية (54٪) إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يجعل المنطقة أكثر خطورة، وهنا مرة أخرى، كان هناك انقسام عنصري، وبفارق 49% إلى 42%، قال غير البيض إن الدعم الأمريكي لإسرائيل يجعل المنطقة أكثر خطورة، وكان البيض أكثر احتمالا بنسبة 17 نقطة مقارنة بغير البيض للقول بأن الدعم الأمريكي لإسرائيل يجعل المنطقة أكثر أمانا، ومع ذلك، فمن الجدير بالملاحظة أن 36% من الجمهوريين قالوا أيضًا إنهم يعتقدون أن دعم البلاد لإسرائيل يجعل الشرق الأوسط أكثر خطورة، وهذه شريحة كبيرة، بالنظر إلى الانقسامات الحادة بين الأحزاب حول العديد من القضايا الأخرى.

بايدن لا يستفيد سياسيا

وعن مدى استفادة بادين من هذا الموقف، ذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه من المؤكد أنه لا يوجد تأثير للتجمع حول العلم بالنسبة لبايدن في هذه المرحلة، فالأمريكيون حتى الآن غير معجبين بالطريقة التي تعامل بها الرئيس مع نفسه خلال هذه الحرب - على الرغم من إظهاره القوي للدعم الشعبي لإسرائيل، حيث جاء ثلثاهم يقولون إنهم يريدون إظهارًا قويًا للدعم الشعبي الأمريكي، ويمكن القول إن بايدن اتخذ موقفًا مؤيدًا لإسرائيل أقوى من أي رئيس أمريكي آخر تقريبًا، لكن 52% قالوا إنهم لا يوافقون على تعامل بايدن مع هذا الصراع.

ويبدو أن هذا يعكس مدى حدة الانقسام السياسي في الولايات المتحدة في هذه اللحظة، حيث أن رقم الرفض هذا مطابق لمعدل الموافقة العام على وظيفة بايدن، وإن الديمقراطيين المعلنين عن أنفسهم يقفون إلى حد كبير في زاوية بايدن – 86٪ يوافقون على الوظيفة التي يقوم بها كرئيس، ولكنه يسقط 9 نقاط مع حزبه عندما يتعلق الأمر بتعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس، فيما يستمر في النضال مع المستقلين (32% يوافقون على أدائه الوظيفي بشكل عام) وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا (41%).

وحتى بين الجماعات التي دعمته في الماضي، فهو لا يحظى بالقبول، ففقط 45% من غير البيض يوافقون على الوظيفة التي يقوم بها، أي أقل بـ 21 نقطة مما كان عليه مع المجموعة في استطلاع ماريست بعد وقت قصير من انتخابه لمنصبه، وهذه المجموعات الثلاث هي المجموعات الرئيسية التي يحتاجها بايدن في صفه إذا كان يأمل في إعادة انتخابه.